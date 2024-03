'Síndrome del hombre lobo': video de niña de dos años es viral por problema de salud

En un intento por sensibilizar al público sobre una rara condición médica, la familia de Adik Missclyen, una niña de dos años residente en Malasia, tomó la iniciativa de compartir su historia a través de las redes sociales.

Adik sufre de hipertricosis, comúnmente conocida como el 'síndrome del hombre lobo', que provoca un crecimiento desordenado del cabello por todo su cuerpo, con especial incidencia en el rostro.

Desde su nacimiento, la pequeña ha enfrentado desafíos adicionales, como haber llegado al mundo sin nariz, lo que requirió una intervención quirúrgica inmediata después del parto para crear canales de respiración.

Esta condición, de la cual se desconoce la causa y carece de tratamiento, afecta tanto a hombres como a mujeres por igual y puede manifestarse justo después del nacimiento o durante la primera infancia, según 'The Mirror'.

A pesar de las dificultades y la atención no deseada que puede generar esta condición, no impide el desarrollo normal y saludable de la niña. En un esfuerzo por combatir el estigma y la discriminación asociados con la hipertricosis, la familia publicó un video en TikTok que ya ha acumulado más de tres millones de 'me gusta', demostrando un vasto apoyo y curiosidad por parte de la comunidad en línea.

Inicialmente, los padres de Adik, Roland Jimbai y Theresa Guntin, temían exponer a su hija al escrutinio público debido a las miradas y comentarios desagradables que habían experimentado. Sin embargo, decidieron que la mejor forma de enfrentar el prejuicio era a través de la visibilidad y la educación.

Ahora, regularmente comparten videos y fotos de Adik en internet, y no dudan en llevarla a pasear, mostrando su día a día y desmitificando su condición.

¿Qué es la hipertricosis?

La hipertricosis, conocida comúnmente como el síndrome del hombre lobo, es una condición rara caracterizada por el crecimiento excesivo de pelo, no solo en términos de cantidad sino también de grosor, en áreas del cuerpo donde normalmente no debería crecer.

Este fenómeno, que afecta tanto a hombres como a mujeres, se manifiesta principalmente en regiones donde el pelo es inusual, convirtiéndose más en un desafío estético que en una amenaza para la salud de quienes la padecen.

Esta particular alteración de la piel puede presentarse de forma generalizada por todo el cuerpo o de manera localizada en ciertas áreas, transformando con el tiempo el vello corporal en pelo. A pesar de que la hipertricosis no supone un riesgo directo para la salud, para muchos, el impacto estético y psicológico de la condición puede ser significativo, afectando su calidad de vida y bienestar emocional.

Hasta la fecha, la comunidad médica no ha identificado una causa única que desencadene la aparición de la hipertricosis, aunque se ha observado una clara influencia genética en los casos congénitos. Por otro lado, se sabe que la hipertricosis adquirida puede ser el resultado de varios factores, entre ellos enfermedades específicas como la porfiria cutánea tarda, condiciones de desnutrición, o como efecto secundario de ciertos medicamentos.

