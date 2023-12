Viña Machado mostró la fuerte urticaria que padece en su rostro

Viña Machado es uno de los rostros más reconocidos de la televisión colombiana. Parte de su carrera actoral la ha posicionado entre las figuras más representativas de la actuación nacional. Por ello, tanto su trabajo como su vida íntima son un blanco que sus fanáticos y amigos siguen de cerca.



Recientemente, a través de las redes sociales, la actriz compartió con sus seguidores la fuerte urticaria que afecta parte de su rostro. Una erupción cutánea común que provoca una sensación de salpullido constante.

La samaria publicó una foto en su cuenta de Instagram, donde aparecían varias ronchas en uno de sus cachetes que evidenciaban las rojeces y que ella misma aseguró, empezaron a presentarse tras recibir las vacunas del covid-19.



(Le puede interesar: Síndrome de Cushing: la enfermedad de Jhon Alex Castaño que pensó lo iba a matar).



"Después de las vacunas del covid o post covid comencé a tener episodios de urticaria espontánea con dermografia. No se espanten, no duele, pero sí dan ganas de rascarse contra una pared de ladrillos", señaló la actriz al principio de la descripción.



De acuerdo con 'Mayo Clinic', si bien esto no es una enfermedad, si es una afección que puede implicar mucha molestia, no solo por su aspecto, sino por la sensación de rasquiña intensa que termina por producir líneas elevadas e inflamadas en la zona que se frote.

Así mismo, se sabe que su generación se puede dar por múltiples causas como ciertas comidas, algunos medicamentos y el estrés, sin embargo, esto dependerá de cada organismo.



Así lo confirmó Machado en la descripción de su 'post': "¿Qué lo detona? ¡Muchas cosas!, el estrés, la ansiedad, los ácaros, ciertos productos cosméticos o tan simple como si me rasco duro. Este en la carita es lo más duro que me ha dado, y fue por el tipo de maquillaje que debo usar en el proyecto en el que estoy", señaló la artista.



(Siga leyendo: Qué es la apnea de pantalla, cómo identificarla y las claves para respirar mejor en el trabajo).



Según la Organización Mundial de la Salud, algunos de los posibles efectos secundarios leves o moderados que puede dejar la vacuna contra el coronavirus son fiebre, cansancio, cefaleas, mialgias, escalofríos y diarrea, pero no refiere a alergias, sin embargo, la probabilidad de que ocurran varía en función de cada vacuna y organismo.



No obstante, en el caso de Machado, esta última puede ser una opción ligera, que ella asegura se deben a los "procesos inflamatorios post covid" y que ya conoce cómo calmar en la zona que le afectan:



"¡Tranquilos estoy bien! ¡Ya se me pasó! No necesito ni medicamentos ni nada. Solo amorcito y paciencia", finalizó.

Hablemos de Dermatitis Atópica

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias