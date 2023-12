Síndrome de Cushing: la enfermedad de Jhon Alex Castaño que pensó lo iba a matar

Recientemente, Jhon Alex Castaño reveló que se estaba enfrentando a una enfermedad que le cambió la vida y de la que pensó, lo llevaría a la muerte.



Durante una entrevista para el programa ‘Historia Clínica’ del 'Canal RCN’, el cantante de música popular detalló que padecía del Síndrome de Cushing, una afección que le costó de varios procedimientos y exámenes antes de ser diagnosticada.

Luego de cumplir 40 años y celebrarlos por lo alto con una gran fiesta, el intérprete aseguró que empezó a sentir una serie de síntomas muy extraños a nivel físico, a los que no les prestó atención hasta hacerse evidente en su cara y sus articulaciones. Pues estás zonas presentaban una constante inflamación.



(Le puede interesar: 'Yo casi pierdo mi vida': Jhon Alex Castaño habla de dura enfermedad que padeció).



"Yo siempre he sido un hombre enérgico, pero empecé a sentir los guayabos raros, que me palpitaba el corazón duro, empecé a sentir mucha pereza, sin ánimo, con desaliento y tenía la cara y las manos hinchadas y volvía y me tomaba cualquier chorrito y ya eran tres a cuatro días maluco", afirmó el 'Rey del chupe' para el programa.

Ante la evidente alarma en la que se encontraba su estado de salud, el artista acudió a los especialistas, pero durante un tiempo fue imposible encontrar un verdadero diagnóstico.



"Empecé a ir al médico, a sacarme sangre. Unos decían que era la tiroides, otros decían otra cosa, que tenía lo uno, que hasta estaba embrujado. Mejor dicho, de todos los dictámenes. Me hacían exámenes y no me encontraban nada", afirmó el cantante .



No fue hasta que el endocrinólogo Otmaro Belalcázar, que casualmente es un fiel seguidor del trabajo del risaraldense, lo invitó a su consultorio tras seguir su caso por las redes sociales de cerca, para que este le hiciera una valoración y hallar la misteriosa causa de su padecimiento, que terminó por ser finalmente, el Síndrome de Cushing.

El Síndrome de Cushing

De acuerdo con 'Mayo Clinic', este padecimiento se genera a partir de un exceso de cortisol, conocida por ser la hormona del estrés, durante un largo tiempo que puede desencadenar otras afecciones de salud, como problemas de azúcar en sangre, cardiovasculares e incluso de los huesos.



"La redundancia de cortisol puede producir algunos de los principales síntomas del síndrome de Cushing: una joroba de grasa entre los hombros, la cara redondeada y estrías de color rosado o púrpura en la piel. El síndrome también puede causar presión arterial alta o pérdida ósea. Algunas veces, puede provocar diabetes tipo 2", señala la entidad americana en su portal de bienestar.



Esto también se puede dar, debido a que el cuerpo produce demasiado cortisol o a la administración de medicamentos llamados glucocorticoides, que afectan al organismo del mismo modo que lo hace la hormona de manera natural.



En el caso del artista, además del trajín que implica la industria musical, hubo varias causas que provocaron el desarrollo de esta afección en su organismo, como los malos hábitos con la ingesta del licor y el consumo automedicado de la Hidrocortisona. Un medicamento regulado para la hinchazón y que él creyó que podía funcionarle sin consultarlo antes, acción que ayudo a incrementar su situación.



"Automedicar es un suicidio, automedicarse es una locura, yo casi pierdo mi vida por automedicarme”, precisó el cantante.



Tras un año largo de tratamiento, y estar alejado de los escenarios, el artista logró tener una gran mejora en su cuerpo y salud, sin embargo, sabe que no puede volver a exceder con la ingesta de trago y que debe mantener los hábitos saludables, tanto en actividad física como en su alimentación que le permitan continuar con su vida sin dificultad.

Más noticias