En inglés se le conoce como shopaholic a una persona que es adicta a las comprar, que en español es denominado también como comprador compulsivo: condición que no es reconocida como un trastorno por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA).



Eso sí, las personas que tienen ciertas tendencias compulsivas y de ansiedad tienen una mayor predisposición a caer en estas actitudes. Le contamos cómo no hacerlo.

La doctora en Psicología Clinica Sandra Farrera explica, en el portal médico español 'Top Doctors', que no es lo mismo comprar por placer y tener una patología que degenere en la necesidad compulsiva de comprar.



Es por eso que es necesario preguntarse, ¿tengo una adicción real a las compras?

Esta condición se denomina oniomanía y "va asociada a un comportamiento desadaptativo de compra persistente al que la persona no tiene capacidad de resistirse, con comportamientos sin autocontrol, adictivos y sin necesidades reales".



Para la experta, aunque estos casos suelen suceder más en mujeres, la verdadera característica en común que suelen compartir estas personas son perfiles impulsivos y que padecen elevada ansiedad, así como falta de autocontrol y bajo estado de ánimo.

Es un círculo vicioso en el que el individuo compra para volver a sentirse bien momentáneamente. Foto: iStock

La explicación es la misma que la de cualquier adicción: al recaer en una compra innecesaria el cerebro genera dopamina, produciendo una sensación de placer extremo que desaparece al instante. Así las cosas, es un círculo vicioso en el que el individuo compra para volver a sentirse bien momentáneamente.

¿Cómo evitar caer en las compras compulsivas?

Gabriela Orozco Calderón, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), aseguró en un artículo publicado por esa institución que es imperativa la ayuda profesional en estos casos.



Se les suele recetar medicamentos como citalopram o naltrexona para nivelar las sustancias en su cerebro, "además de tomar una terapia cognitivo conductual para generar conciencia emocional y estrategias que limiten el comportamiento impulsivo de comprar".

La verdadera característica en común que suelen compartir estas personas son perfiles impulsivos y que padecen elevada ansiedad. Foto: iStock

El Black Friday y este tipo de fechas de descuentos, como la Navidad, suelen generar una reacción catártica en estas personas, ya que representan una posibilidad de comprar compulsivamente a gran escala. Por eso, la especialista en Psicología Gloria González puso sobre la mesa, en 'Top Doctors', ciertos consejos para no caer en compras excesivas.



En principio, el más obvio pero más importante es no exponerse a las tiendas, centros comerciales y lugares que puedan significar una tentación. Pero, la pregunta que surge es: ¿y si tengo que comprar algo?

Su recomendación es hacer una lista de lo que es necesario, y evaluar más o menos cuánto dinero se puede ir en esa inversión, para tener claro el monto que se puede gastar. El chiste está en poner ese límite y no sobrepasarlo. Para esto, puede ser útil que no lleve más de lo requerido ni utilice tarjetas débito o crédito. Use efectivo.

También es funcional recordar que esos productos que quiere comprar van a estar disponibles en cualquier momento, así que no es necesario caer en la premura. Dese el tiempo de reflexionar si esa compra es necesaria.

