​​‘Sin tetas no hay paraíso’ es una serie colombiana que marcó la televisión nacional, pues contaba la realidad de las jóvenes que viven en las zonas donde tiene presencia el narcotráfico.



Desde su lanzamiento, en el 2006, se han realizado diferentes versiones de la historia y, algunas de ellas, cuentan con varias temporadas.

Sin embargo, la primera actriz en interpretar el personaje de ‘Catalina’, una joven que soñaba con aumentarse el busto sin importar lo que tuviera que hacer, fue María Adelaida Puerta.



Esa no era la primera vez que actuaba ya que había aparecido en novelas como: ‘Francisco, el matemático’, ‘Ecomoda’, ‘Todos quieren con Marilyn’ y ‘La mujer en el espejo’. Sin embargo, este papel le ayudó a consolidar su carrera de artista.



“Le agradezco un montón a ese personaje porque me abrió muchas puertas y lindo tener también en reconocimiento de la gente, en México lo he sentido mucho. La gente me tiene como una admiración y todo surgió a través de ese proyecto”, comentó Puertas en una entrevista con el programa ‘Bravíssimo’.

Además, con este papel logró obtener un premio India Catalina por ser la actriz revelación del año 2007.



Después de su icónica actuación participó en más producciones, pero no fue hasta el 2009 cuando volvió a conquistar al público colombiano e internacional con el papel de ‘Pilar Monroy’, ‘La Perrys’ de ‘El Capo’. Y más adelante, en 2012, volvió a titular en la farándula nacional por su personaje de ‘Alicia Benítez’, en ‘La mariposa’.



Luego de trabajar en ‘La mariposa’, María Adelaida no volvió a aparecer en producciones colombianas, por lo menos, no en televisión nacional. En una entrevista de 2019 con ‘La FM’ contó por qué se alejó de la pantalla chica.



“Me seguían ofreciendo papeles asociados al narcotráfico y siento que hice mi trilogía con esos personajes (...) estuve como prepago, sicaria y lavadora de dinero. Yo quería contar otras historias porque de verdad me gustan esos personajes que me muevan las entrañas y que me den ganas de hablar de eso”, comentó a la emisora.

Así que decidió mudarse a México en busca de nuevas ofertas laborales. Allí hizo parte de producciones como: ‘Drunk History: El lado borroso de la historia’, ‘¡Ay Güey!’, 'Guerra de ídolos', entre otras producciones.



En el 2019 volvió al país para participar en ‘El Inquisidor’, de Señal Colombia, un proyecto retador para ella al ser una película hecha con celulares, algo muy diferente a lo que venía haciendo en México.



En su momento, le expresó a ‘La FM’ que era “un experimento delicioso porque creo que ahora debemos estar muy abiertos a innovar y a estos cambios tecnológicos que tenemos”.



Actualmente, Puertas está dedicada a la danza contemporánea y al yoga. Sin embargo, no descarta que en futuro pueda volver a la televisión.

“Sería feliz de que me llamen de Colombia a proyectos que me muevan las entrañas”, comentó en la emisora.



Lo más reciente que se verá de María Adelaida es una obra de teatro que estará próximamente en Bogotá. Y, según el periodista de entretenimiento Carlos Ochoa, el montaje hablará sobre las consecuencias que experimentan las mujeres por causa de las cirugías estéticas y los implantes.

