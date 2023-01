‘Sin tetas no hay paraíso’ fue una de las novelas que más llamó la atención en el 2006. Contó con un gran elenco que, actualmente, sigue siendo recordado por muchos hogares colombianos. Fue creada por Gustavo Bolívar, quien logró que de esta se derivaran ‘Sin senos no hay paraíso’ y ‘Sin tetas no hay paraíso’.

Entre los actores que más resaltan son María Adelaida Puerta (‘Catalina’), Patricia Ércole (‘Doña Hilda’), Sandra Beltrán (‘Yesica’), y Nikolás Rincón (‘Albeiro’).



María Adelaida Puerta: ‘Catalina’

La tierna y adorada ‘Catalina’ vivió por mucho tiempo el martirio de no ser aceptada en el círculo mafioso por el tamaño de sus senos. Desde entonces, hizo lo imposible con ‘Yesica’ para conquistar ‘al duro’ y volverse una de las mujeres más cotizadas.

Otros de los personajes que se robó el cariño de la gente fue el de 'La perrys'. Foto: Caracol Televisión/ Instagram: @ violetaenrojo

Cuando grabó la novela tenía 24 años de edad, actualmente tiene 40 y sigue incursionando en la industria del cine y la televisión. Ha estado en producciones conocidas como ‘La mariposa’, ‘Mentes en shock’ y en las dos series de ‘El Capo’, en la que, por cierto, protagonizó a ‘La Perris’, logrando popularidad en su carrera.



En cuanto a películas, la tierna recordada actriz de ‘Catalina’ ha sido parte de los elencos de ‘Correr o morir’, ‘Collar de perlas’, ‘Posesión extraterrestre’ y ‘Sudadera Doble Faz’.

Sandra Beltrán: ‘Yesica’

Sandra Beltrán y la siempre recordada ‘Yesica’, quien trabajaba como proxeneta en el pueblo que la vio crecer a ella y a sus amigas. Su compañera de vida y amiga incondicional fue ‘Catalina’, a quien llevaba para que tuviera encuentros íntimos con narcotraficantes y así pudiera conseguir el dinero para operarse los senos. Tenía 31 año cuando grabo dicho éxito televisivo.

Actualmente tiene 47 años de edad y también es una de las modelos más cotizadas. Foto: Caracol Televisión/ Instagram: @ sandrabeltran75

Hoy en día tiene 47 años de edad y sigue dedicándose a la actuación y está en la reciente producción que se transmite por ‘Canal Capital’, ‘Macho’. También se dedica a su emprendimiento de ropa, Ana y Dolores, y a la maternidad de Luciano.



Luego de ‘Sin tetas no hay paraíso’, Beltrán estuvo en ‘Mujeres asesinas’, ‘La marca del deseo’, ‘El man es Germán’, ‘La fiscal de hierro’ y ‘Por amar sin ley’.



Patricia Ércole: ‘Doña Hilda’

La atractiva y candente madre de ‘Catalina’ que tuvo que soportar las andanzas de ella y de su otro hijo, ‘Bayron’, terminó enamorada de su yerno, ‘Albeiro’. Su soledad pudo dominar sus sentimientos y superar los obstáculos del que fuese el novio de su hija. En las grabaciones del 2006 contaba con al edad de 44 años.



Actualmente tiene 60 años y Ércole no solo es actriz, también es bailarina, artista y bióloga. Ha sido parte de una infinita cantidad de producciones, entre las cuales resaltan ‘Géminis’, ‘Venganza de amor’, ‘El engaño’, ‘Valentino, el argentino’ y ‘Oye bonita’.

Patricia Ércol es hija de la también actriz Raquel Ércole . Foto: Caracol Televisión/ Instagram: @patriciaercole

La última novela en la que actuó fue ‘Loquito por ti’ con el personaje de ‘Rebeca’. La producción inició en 2016 y finalizó en 2019.

Nikolás Rincón: ‘Albeiro’

El eterno enamorado de ‘Catalina’, un hombre que siempre estuvo para ella. No solo fue su novio, también fue su amigo, su compañero incondicional, aquel que siempre le cumplió los caprichos a su amada. No obstante, el amor fue desvaneciendo cuando la atracción se hizo insaciable hacia su suegra. Tan solo 29 años de edad tenía cuando interpretó al personaje.



Nikolás Rincón sigue incursionando en el mundo actoral y se le ha visto en varias producciones de televisión. Foto: Caracol Televisión/ Instagram: @ afaniko_rincon

Hoy en día tiene 45 años de edad y su rumbo de Rincón no se ha desviado de la actuación. Luego de interpretar a ‘Albeiro’, sus pasos siguieron ascendiendo en ‘Garzón’ (‘Ángel Muñoz’), ‘La ley del corazón’ (‘Andrés Borrero’), ‘Dr. Mata’ (‘Detective Benito Capote’) y ‘A mano limpia’ (Rodolfo).



Uno de sus últimos papeles estuvo en ‘Arelys Henao’ con ‘Ciro’, novela que fue transmitida por ‘Caracol’.

Andrés Toro: ‘Bayron’

El hermano de ‘Catalina’ quien, atrapado en un mundo de drogas, narcotráfico y trabajadoras sexuales, solo vio la opción de redireccionar su vida hacia el camino de la delincuencia y el sicariato. Su destino no fue el esperado por él y sus sueños, pues fueron truncados cuando lo asesinaron mientras realizaba uno de sus trabajos. Al igual que Nikolás Rincón, realizaron dichas grabaciones a sus 29 años de edad.

Actualmente es muy devoto a Dios y entregado a su familia. Foto: Caracol Televisión/ Instagram: @ andrestoro1

Al igual que los demás participantes de ‘Sin tetas no hay paraíso’, Toro continuó con su pasión por la actuación, es un cristiano muy devoto y, según muestra en sus redes sociales, es un esposo y padre de familia muy feliz. Actualmente tiene 45 años.



Su más reciente participación en televisión ha sido en ‘Enfermeras’ (2022). Pero, también ha sido parte del elenco de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, ‘Gabriela, giros del destino’ y ‘Café con aroma de mujer’.



Marlon Moreno: ‘Aurelio Jaramillo - El Titi’

‘El Titi’ fue uno de los ‘duros’ del narcotráfico que logró conquistar a ‘Catalina’ profundamente. Aunque al principio la rechazaba por tener los senos pequeños, sus vidas siempre coincidieron en el mismo punto. Protagonizó al 'Titi' cuando tenía 40 años de edad.



A sus 56 años, Marlon Moreno es uno de los actores más cotizados a nivel actoral, según indican amantes de la televisión colombiana. Se ha logrado llevar todos los piropos y halagos por su papel de ‘Pedro Pablo León Jaramillo’, en la serie de ‘El Capo’.

'El Capo' ha sido una de las producciones que más recuerdan los colombianos. Recalcan que ha sido su favorito. Foto: Caracol Televisión/ Instagram: @ marlonmorenos

Moreno también ha hecho grandes interpretaciones en una variedad de novelas que han sido catalogadas ‘las mejores de la televisión colombiana’: ‘Pandillas, guerra y paz’, ‘La saga, negocio de familia’, ‘El último matrimonio feliz’, ‘Regreso a la guaca’, entre otras.

Fabio Restrepo: ‘Marcial’

El mundo de la coca y el poder de los cárteles eran parte de la cotidianidad de ‘Marcial’, otro de los enamorados y fieles súbditos de ‘Catalina’. Siempre le cumplió los caprichos a su doncella, la llenó de lujos, dinero, joyas y amor; sentimiento que ‘Catalina’ nunca tomó en serio.



Fabio Restrepo no pudo ganarla la batalla al covid-19 y falleció el 13 de febrero del 2022. Foto: Caracol Televisión/ Instagram: @ afabiorestrepoactor

Restrepo falleció el 13 de febrero del 2022, luego de no lograr vencer el virus del covid-19 que lo tuvo en una UCI durante dos meses.



El gran actor cololmbiano siempre será recordado por sus papeles en ‘Lady, la vendedora de rosas’, ‘En la boca del lobo’, ‘La selección’, ‘Escobar, el patrón del mal’, ‘La ruta blanca’, ‘La bruja’ y ‘Rosario Tijeras’.

KAROL TATIANA RODRÍGUEZ SORACÁ

Redacción EL TIEMPO