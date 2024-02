¿Sin plata para San Valentín? Algunas ideas de planes para dar con poco dinero y tiempo

El día llegó, este 14 de febrero, varias parejas alrededor del mundo celebran San Valentín. Sin embargo, si no planeó nada con tiempo y entro el afán por sorprender a su ser querido y no tiene dinero, no se preocupe. Aquí, le compartimos unas ideas de último minuto para que las haga en poco tiempo y un presupuesto reducido.

¿Es importante el valor de un regalo?

Esta fecha es una ocasión importante para sorprender a la persona que más quiere. Aunque, en algunas ocasiones, planear "el regalo perfecto" puede implicar de tiempo y dinero. Lo que hace especial esta festividad es que exprese sus sentimientos y comparta tiempo de calidad al lado de su pareja.

Desde una carta escrita o una experiencia juntos, hace que San Valentín se convierta en momentos únicos y recuerdos que serán atesorados para toda la vida. Entonces, no deje pasar la ocasión por falta de dinero y tiempo.



Según Susan M. Pollak, instructora clínica en psicología en la Escuela de Medicina de Harvard, los regalos costosos no siempre son necesario para alcanzar la felicidad en una relación.



La experta sugiere prácticas como la atención, la gratitud y seguir el lenguaje del amor: palabras de afirmación, tiempo de calidad, recibir regalos -no importa su valor-, actos de servicio y contacto físico.

Ideas de planes con poco dinero y tiempo

Planear una cena

Si su presupuesto es reducido, en vez de ir a un restaurante, puede planear una cena para sorprender a su persona especial o pedir un domicilio. En internet existen varias recetas románticas, fáciles de preparar y que están listas en pocos minutos.

(De interés: ¿Cómo convertir a su mascota en cupido con la Inteligencia Artificial?).

Cartas románticas

Las cartas nunca pasan de moda. Uno de los regalos favoritos por enamorados es escribir una nota que deja al descubierto sus más profundos y sinceros sentimientos. Actividades como escribir, mutuamente, un mensaje en pareja es un plan que fortalece los lazos de conexión y amor.



En este apartado, explore su creatividad y sorprenda con sus dones de escritura y manualidades. Agregue algunas fotos o, si es bueno para el dibujo, haga una ilustración.

(A continuación: ¿Cocinará para su pareja en San Valentín? Esta es la receta de un panne cook stroganoff).

Salir por un helado

Las excusas no existen para celebrar San Valentín, depende de la actitud de la persona, porque el dinero y el tiempo no es un impedimento. Una actividad para este 14 de febrero es salir a comer un helado en su parque favorito o un centro comercial.



Existen varias opciones de este postre y diferentes sabores que puede endulzar el momento.

(Le recomendamos: San Valentín: ¿cómo le irá en el amor según su signo del zodiaco este 14 de febrero?).

Ir por un helado es una buena opción para este día de enamorados. Foto: iStock

Ir a cine

En Colombia, en varios cines del país hay promociones los miércoles. Para esta ocasión, el 14 de febrero se alinea perfectamente con este día. Un buen plan es salir y disfrutar de una película junto a su pareja para esta ocasión.

Comprar una chocolatina

Al igual que regalar cartas, comprar chocolates nunca pasa de moda. Este es considerado como un gesto noble y de mucho amor. Además, no debe preocuparse por su presupuesto porque en el mercado existen varias opciones con maní o algún relleno.

San Valentín: inmensa operación para llevar toneladas de flores de Colombia



