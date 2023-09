Un insólito hecho se presentó en Chancay, Perú, donde una madre de familia tomó la drástica decisión de demoler su casa de tres pisos en respuesta a la solicitud de desalojo de su exsuegro ante el Poder Judicial.



La protagonista de esta historia, identificada como Lorena Ramírez, argumentó que la vivienda fue construida en el terreno de su exsuegro.

Esto fue lo que pasó

Un medio local compartió la historia de Lorena Ramírez, quien después de varios años de tener una relación con Ricardo Vega, se separó.



Tras esto, la mujer fue desalojada de la vivienda, una casa de tres pisos, que contaba con un restaurante en el que Ramírez solía trabajar.



La residencia fue construida en el terreno de su exsuegro, en la zona rural de Culebra, Chancay, una ciudad ubicada en Perú.

La protagonista de la historia perdió el litigio del predio y, ante una decisión frenética, la mujer empezó a destruir pisos, paredes y techos. Según argumentó, el terreno es de su suegro, pero la casa es de ella, es por eso que decidió entregarlo vacío.

“Quiere que le entregue el terreno, mas no la edificación porque eso yo lo he hecho, a mí me ha costado, me he privado de muchas cosas para tenerla la casa”, expresó Ramírez al medio local.

Lorena Ramírez habló de lo sucedido. Foto: Captura: medio local de Perú.

Además, la mujer destacó que demandó a su expareja, Ricardo Vega, por no cumplir con el pago de la pensión alimenticia de sus cuatro hijos, subrayó que Vega los abandonó hace más de siete años y presentando un documento en el que él admite el abandono del hogar.

“En la comisaría hay un documento en el que él se retira voluntariamente, no es que yo lo haya botado. Él vive al otro lado del pueblo con su mujer y sus hijos. Yo he tenido que hacerle una demanda para que pase dinero a mis hijos desde hace ocho años que nos dejó”, indicó Ramírez.

Además, también reveló que durante cinco años estuvo a cargo de cuidar a su exsuegra, quien tenía problemas de salud mental, durante el tiempo en que mantuvo una relación con Vega.

Un caso similar

Un hombre derrumbó la casa de su expareja tras terminar la relación. La historia fue compartida en la red social TikTok, en la que se observó la drástica decisión del usuario en destruir la casa de su suegro.

En la red social china, el internauta @reynabau30 compartió un video. En este mostró como destruía la edificación, dejando solo escombros y ladrillos. Además, expresó que "no es una buena idea construir en la casa de los suegros".

La escena expuso lo complejo de las rupturas amorosas. Sin embargo, internautas expresaron que habían "mejores formas de actuar".



Su historia se hizo viral y muchos Internautas quedaron asombrados con su reacción. Mientras unos lo apoyaron, otros le aconsejaron que no era la manera de actuar, pues pese a que la propiedad la había construido él, habían "mejores formas de solucionarlo".

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Comercio, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



- EL COMERCIO (GDA) EL TIEMPO

