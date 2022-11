Cuando una pareja se entera que están esperando un bebé suelen organizar grandes fiestas como baby showers y revelaciones de género. Sin embargo, no todo el mundo tiene esa mentalidad y de hecho hace poco se dio a conocer el caso de una mujer que había ocultado por nueve meses su embarazo a sus familiares y amigos.

Se trata de Miranda Zilkowsky, una joven canadiense, que se volvió viral al comentar que había ocultado su embarazo de todo el mundo menos de su pareja. En el video la madre comentó que esta ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado. Además, mostró su prueba positiva, fotos de cómo su barriga iba creciendo, las ecografías y hasta el momento en dio a luz.



“Como cuando mantienes tu embarazo en secreto por 9 meses. Probablemente, fue una de las mejores decisiones de mi vida. No hicimos un baby shower o revelación de género y eso está bien, porque mírennos ahora”, escribió Miranda en su video.



Asimismo, reveló que sus padres se enteraron que serían abuelos cuando tenía 30 semanas de gestación. “¿Ella lo escondió todo este tiempo?”, dice el padre de la joven claramente sorprendido.

Los internautas le preguntaron a la mujer cómo había logrado ocultar su barriga. En un video contestó que fue muy fácil porque ella trabaja desde casa y cuando salía utilizaba ropa deportiva ancha.



Hasta el momento, el vídeo acumula 3.5 millones de vistas y tiene comentarios de todo tipo. Pues hay personas que dicen que no podrían ocultar un secreto así y otros que la elogian.



"Los sentimientos de mi madre estarían tan heridos si no le dijera", “¡Escondimos el nuestro durante 5 meses y fue absolutamente increíble! Ojalá lo hubiéramos mantenido entre nosotros por más tiempo", “Ojalá pudiera guardar un secreto durante tanto tiempo jajaja. Se lo dije a todo el mundo a las 7 semanas”, son algunos comentarios del video.

