Ella es la hija de 'La Roca' que también es luchadora profesional

Por medio de redes sociales, ‘La Roca’ muestra que está entrenando junto con su hija para prepararla mejor. En su cuenta de Instagram, Dwayne publicó un sentido homenaje para Simone por su nuevo logro (firmar con la WWE).

“Los sueños no son sólo para los soñadores. Saber que mi familia tiene una conexión tan personal con la lucha es muy especial para mí y me siento agradecido por tener la oportunidad, no sólo de luchar, sino de seguir el legado”, escribió.