Simón Vergara, un joven colombiano de 23 años, en el 2021 comenzó un viaje para recorrer Sudamérica a lomo de sus mulas. “Seguiré el camino del Inca, también conocido con el gran Quapac Ñan. Mi plan es hacer el recorrido completo en 500 días” publicó en su portal web 5tierras.com el año pasado.



Hasta la fecha ha recorrido un total de 8.000 kilómetros y ha pasado por países como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina cumpliendo así su meta.

“¡LLEGAMOS! después de tantas cosas vividas, de todos los climas, paisajes, comidas, trochas, caminos, rutas, pistas, caminos reales, parques y uno que otro camino que nos tocó inventar”, comentó Vergara en su cuenta de Instagram el pasado martes 11 de enero.



Sin embargo, esta felicidad no duró mucho tiempo ya que el lunes 17 de enero el joven por medio de sus redes sociales dio a conocer la difícil situación por la que estaba pasando.

“Llegamos a Jesús María (centro norte de Argentina) y tuvimos un control veterinario por parte del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), quienes nos interdictan las mulas y me notifican de que el ingreso de las mulas se hizo de manera ilegal” comentó el joven en un video.



Según la resolución 38 de 2012 de esta entidad sanitaria, se puede hacer una interdicción o clausura de forma preventiva sobre establecimientos o cualquier objeto que presenta un riesgo para “la sanidad animal y vegetal, para la salud humana, la calidad agroalimentaria y/o una presunta transgresión a la normativa vigente”.

Deportación de los animales

Vergara también denuncia que fue víctima de falsos tramitadores bolivianos, quienes eran los responsables de hacer estos papeles para que sus animales ingresaran sin inconveniente a territorio argentino.



Por tal razón, las autoridades le señalaron que sus dos mulas, Cimitarra y Pluma de Oro, tendrán que ser devueltas a Colombia o en el peor de los casos deberán ser sacrificadas.

Simón pide ayuda para recolectar 15.000 dólares (aproximadamente 60 millones de pesos colombianos) para devolver las mulas al país. El colombiano tiene hasta el primero de febrero para reunir la totalidad del dinero.

“¡Seguimos necesitando su ayuda! Aún no tenemos respuesta del @senasaargentina vamos a hacer una campaña en redes pidiendo al SENASA la deportación a Colombia de Cimitarra y Pluma de Oro”, publicó Simón en su perfil de Instagram.



Actualmente las multas se encuentran interdictas en un predio del SENASA y no pueden salir de ahí hasta nueva orden. Sin embargo, Simón todavía las sigue cuidando y les lleva concentrado para alimentarlas.



Todavía no se conoce la cantidad exacta de impuestos y multas que tendría que pagar por, al parecer, incumplir las normas.



Por el momento, la autoridad argentina no se ha pronunciado frente a la denuncia del colombiano.

