Algunos símbolos nazis presentes en la actualidad que han causado polémica

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la palabra nazismo genera disgusto y desagrado. Y no es para menos, los crímenes que se cometieron bajo el mandato de Adolf Hitler en contra de la población judía, homosexual, gitana y millones de personas que no cabían en la descripción de ‘raza aria’ y ‘gente de bien’, según los estándares del régimen, fueron deplorables.

En la actualidad, la apología al nazismo no es interpretada como una opinión, sino como discurso de odio.



Por esta razón, diferentes personajes públicos y establecimientos de comercio alrededor del mundo se han visto envueltos en polémicas y críticas por hacer referencia a ideologías por el estilo, ya sea porque compartían las ideas de Hitler o por desconocimiento.



Estos son algunos de los casos más sonados.

Disfraces de soldados nazis para niños

La tienda llamada ‘Kids Korner’, ubicada en Inglaterra, vendía un polémico disfraz de un oficial de la Gestapo, ejército que le hacía el ‘trabajo sucio’ a Hitler y el régimen nazi durante el Holocausto.



Según el portal del ‘Museo del Holocausto’, la Gestapo era una organización que “utilizaba métodos despiadados para identificar y arrestar a los oponentes políticos y a otros que se rehusaban a ajustarse a las políticas del régimen nazi”.



Melvin Smedley, propietario de la tienda, hizo caso omiso a las críticas al respecto y destacó que solo se trataba de una representación histórica. Además, se negó a quitar el atuendo de la vitrina.



(Leer más: La ‘maldición del Che Guevara’: destino trágico de casi todos sus asesinos).

Facebook Twitter Linkedin

Soldados de la Alemania nazi. Foto: Archivo Particular

Tatuaje del rostro de un simpatizante nazi

En julio de este año, el deportista bosnio Ognjen Vranjes ( jugador del AEK Atenas de Grecia) se dejó ver en un partido contra el FK Velez de Bosnia-Herzegovina con un tatuaje particular. Era el rostro de Momcilo Dujic, un caudillo y sacerdote yugoslavo que ayudó a los ocupantes nazis e italianos durante la Segunda Guerra Mundial.



El hecho no pasó inadvertido para la Uefa, que lo reprimió por “conducta poco ética” y le advirtió que, de no taparlo durante los juegos, podía tener una extraordinaria sanción.



(Siga leyendo: Wojtek, el oso amante de la cerveza que luchó contra los nazis).

Este señor se llama Juan Bernabé. Es español y trabaja en la Lazio como adiestrador de águilas. Y se ha hecho viral por este saludo fascista a algunos aficionados del equipo romano.pic.twitter.com/vmxmpXM4H0 — Manu Heredia (@ManuHeredia21) October 20, 2021

El saludo nazi de Katidis

Una de las celebridades más reconocidas en el fútbol internacional también se vió envuelta en críticas por hacer alusión a la Alemania nazi. Fue el futbolista Giorgos Katidis, quien en 2013 protagonizó una de las escenas más polémicas del fútbol mundial.



Tras anotar, se sacó la camiseta y realizó el saludo nazi frente a la tribuna. Por esto, fue sancionado el resto de la temporada, cedido a un equipo de la Serie B de Italia y expulsado de la selección de Grecia. Además pagó una cuantiosa multa.

#Grecia AEK FC jugador Giorgos Katidis (@GiwrgosKatidis) en un saludo Nazi en el el estadio de fútbol pic.twitter.com/2h6MGlQGv6 #katidis — spyros gkelis (@northaura) March 16, 2013

Certificado de vacunación a nombre de Adolf Hitler

El Ministerio de Sanidad de Países Bajos se encuentra investigando acerca de la creación de un certificado de vacunación digita a nombre de Adolf Hitler.



El certificado de vacunación, que se verifica mediante un código Qr, era válido en varios países y afirmaba que el fallecido Adolf Hitler habría completado su esquema de inmunización recibiendo dos dosis de la vacuna.

Facebook Twitter Linkedin

Certificado falso de vacunación de Adolf Hitler. Foto: iStock / Archivo Particular

Más noticias:

Los experimentos más crueles realizados en la historia

La historia real detrás de la serie española sobre nazis, ‘Jaguar’

Alemania e Israel se pronuncian frente a policías que usaron símbolos nazis

Esta es la mina de carbón por la que protestan activistas internacionales

Segunda Guerra Mundial: El saldo de una era de totalitarismos

Tendencias EL TIEMPO