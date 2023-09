En las últimas horas, la reconocida influencer fitness Silvy Araújo anunció su compromiso con su novio Felipe Pino, lo que ha emocionado a sus seguidores, pues la pareja se ha vuelto muy popular por promover su estilo de vida saludable y su incondicional amor.

Esta noticia fue compartida por la influencer y por lo que se puede ver en las fotografías, su novio, Felipe Pino, le propuso matrimonio en una bonita terraza en Madrid, España, que estaba decorada con varios ramos de rosas, e incluso, en el piso colocó varios pétalos formando, lo que parecer ser, un camino.



Esta propuesta le emocionó bastante a la influencer de vida saludable, pues en algunas instantáneas se le puede ver llorando y bastante sorprendida. Asimismo, en sus historias de Instagram comentó que no se lo esperaba para nada.



"Era en una terraza de Madrid, divina, con una vista, flores, decoración, y yo entró y veo medio rojo y me asustó. Ahí yo dije, este es el momento, entró y él enseguida me guía y lo sacó y se arrodilló. Yo me tapé los ojos y empecé a llorar", reveló la cartagenera.

Además, comentó que fue un momento muy especial, pues lo pudo vivir con algunas de sus amigas y su padre, que se encontraba de casualidad en la ciudad.



Por lo que se puede ver en redes sociales, Felipe Pino y Silvy Araujo están saliendo desde mayo del 2022. Además, han tenido la oportunidad de hacer varios viajes juntos, pues se les ha visto en varias ciudades de Europa.



La pareja también suele crear varios contenidos juntos y se les ve haciendo bailes, retos, tutoriales, entre otros.



¿Quién es Felipe Pino?

Por lo que se puede ver en su perfil de Instagram, el paisa no es tan cercano a las redes sociales y solo suele subir fotos de algunos momentos de su vida. Sin embargo, se puede apreciar que en 2021 se graduó de comunicación social de la universidad Eafit en Medellín.



Asimismo, se ve que es un apasionado por el deporte y constantemente participa en diferentes maratones. Por otro lado, tiene una fundación llamada 'Días para contar' que se encarga de llevar educación y alimentación a las zonas más vulnerables de Medellín.



En el mes de septiembre, mostró que está trabajando en un nuevo proyecto que se llama 'Inspirativos', este tiene el objetivo de inspirar a muchos jóvenes con invitados de todo tipo, emprendimiento, arte, música, deporte y cultura en general.

