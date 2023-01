El nombre de Valeria Giraldo no es desconocido para los usuarios de Twitter. La joven de 23 años es abogada y actualmente compite en Miss Universe Colombia por Medellín, siendo la primera vez que una representante porta la banda de la ciudad en dicho discurso.



Sin embargo, más allá de su labor social la joven ha sido tendencia en varias ocasiones por sus comentarios en dicha red social.

Primero, se hizo viral por un tweet suyo en el que afirmó: “Deja de buscar en otro lado que la felicidad la encuentras en una peli-negra y peli-larga”, adjuntando una foto suya y las reacciones se dividieron. Hubo quienes elogiaron su belleza y otros señalaron que el discurso de comparar el físico de las mujeres ya no debería existir.

Mas cabello que cara, si señor pic.twitter.com/xHx24YVzrI — VALERIA GIRALDO TORO (@valeriagiraldot) January 23, 2023

Luego, aseguró que de cumpleaños le regalaron la boleta para ver a RBD en Colombia, pese a que ni siquiera se han anunciado fechas en el país.



Y, en esta oportunidad, fue ampliamente difundido un tweet en el que contó cómo se le dañó un pantalón de $2.000.000: “Lo usé un día y por error me lo echaron a la lavadora (se lavaba en seco) y se encogió y se rompió”.



Sin embargo, lo que llamó la atención y generó burlas en redes sociales fue cómo escribió el nombre de la diseñadora Silvia Tcherassi, pues se equivocó en el apellido y en su lugar puso ‘Sheratzi’.



No tardaron en llegarle comentarios como “ahora dudo si era original” o “si lo hubieras comprado en Silvia Tcherassi seguramente eso no te pasa, pero como fue un Silvia Sheratzi, hay que ver si era de mala calidad o qué”.

Compré un pantalón de casi 2’000.000 de pesos en Silvia Sheratzi, aún cuando yo decía nunca gastarle tanto dinero a una prenda😕 pero me gustó tanto que no lo pensé y lo hice. Lo usé 1 día y por error me lo echaron a la lavadora (se lavaba en seco) y se encogió y se rompió 💔 — VALERIA GIRALDO TORO (@valeriagiraldot) January 23, 2023

Pero ella en lugar de responder a cualquier insulto prefirió aprovechar la visibilidad que le dio el tweet para recordar cuál es su labor social camino al concurso en el que participa.



Como se mencionó, es abogada y además de ello hizo un diplomado en derechos humanos, por lo que decidió crear el proyecto Vale tu derecho, con el cual pretende “incentivar el amor por la educación y a la vez servir como abogada pro-bono de las personas que no tengan los recursos para acceder a uno”.



De hecho, ‘Telemedellín’ le concedió un espacio y se espera que a partir del día lunes 30 de enero de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. se transmita en vivo como un programa en el que Giraldo responda las preguntas de los televidentes.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS