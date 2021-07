Esta es la razón por la cual Silvia Corzo se retiró de los noticieros

Silvia Corzo, de 47 años, inició su labor como presentadora de la emisión de las 7 de la mañana en 'Noticias Caracol' el 16 de diciembre de 2002. A partir de ese momento se dedicó a presentar noticieros, pasando también por 'Noticias Uno', en 2011, 'Noticias RCN', en 2015, y 'CM&', en 2017.



Sin embargo, tras más de 15 años trabajando como presentadora en informativos de televisión, en 2018 la abogada y periodista decidió retirarse de las pantallas.



Aunque actualmente presenta el programa 'Todo Bajo Control' - de la Contraloría General de la República - en el Canal Institucional de la televisión pública, en su momento decidió tomarse un respiro de las cámaras debido a que tres enfermedades comenzaron a aquejarla.



En una entrevista con el programa 'La Red', de 'Caracol Televisión', la abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, contó que estas “tres enfermedades juntas” la hicieron detener su ritmo y escuchar a su cuerpo.



Según relata, empezó a sufrir de fatiga crónica (trastorno que provoca un cansancio que no desaparece después del descanso y persiste un largo tiempo); fibriomialgia (dolor muscular crónico de origen desconocido, acompañado de sensación de fatiga y otros síntomas); y ansiedad (sentimiento de miedo, temor e inquietud) unida con episodios de depresión y fobia social.



"Mi cuerpo estaba exhausto, y eso se me junto con algo que se llama fibromialgia, que es dolor en todos los músculos y en las articulaciones. Además de eso me dio un episodio de ansiedad con depresión y con fobia social", comentó la periodista y empresaria.



Por esta razón, tomó la decisión de dejar los medios de comunicación y cambiar por completo su vida para buscar su paz interior.



Durante este proceso en el que se conectó con su parte emocional, Silvia se dio cuenta que a través de los medios y las redes sociales podía ayudar a más personas que han vivido situaciones similares a la que ella enfrentó. Comenzó a estudiar para ayudar en procesos de 'coaching personalizado' y hoy en día da conferencias sobre el tema.



"Un día pensé: 'Creo que me haría mucho más feliz si cambiara el mensaje y también tratara de enfocar a las personas en esa parte del mundo que sí funciona y en darles mensajes bonitos que les pudieran ayudar a ver el futuro con esperanza, a ver sus vidas con mucho más optimismo, y hacer pequeños cambios en sus vidas que los ayuden a estar felices y bien'", aseguró al medio ya citado.



Finalmente, la presentadora aceptó que ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado y contó que los medios de comunicación tienen cosas muy negativas, las cuales han sido difíciles de soltar.



"Te enseñan que tienes que estar muy bien puesta siempre, no puedes mostrar tus emociones, tienes que verte muy perfecta, muy bien arreglada, con cierto tipo de imagen y aprender a soltarse inclusive de eso fue difícil", puntualizó.



Tendencias EL TIEMPO