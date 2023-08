Silvestre Dangond, uno de los cantantes más reconocidos del género del vallenato, en enero de este año anunció su retiro de los escenarios, pues necesitaba pasar más tiempo con su familia y descansar de su vida.



Desde que el cantante dio a conocer esta noticia, varios de sus fans estaban esperando su regreso a las tarimas y todo parece indicar que ese día llegó.

Este martes 15 de agosto, el intérprete de 'Niégame tres veces' realizó un en vivo en su cuenta de Instagram. Este empezó de una forma bastante casual, pues mostró cuando se levantó de su cama y se lavó sus dientes. Luego se sentó y con lágrimas en los ojos comentó que él no podía callar más.



Esta introducción asustó a sus seguidores, quienes le preguntaron si tenía algún problema de salud o si se encontraba mal. Sin embargo, lo que quería decir no tenía nada que ver con salud, y contó que tenía un anuncio muy importante.



(Lea también: IA 'revive' a Diomedes Díaz y a Martin Elías y los pone a cantar con Silvestre Dangond).



“La verdad no sé por dónde empezar… Después de tanto tiempo lleno de inseguridades, de miedos, de dudas, tratando de ser fuerte y de mostrar que todo está bien, quiero pedir disculpas a todo el equipo que se dispone a esperarme en un punto de grabación. No voy a ir”, comentó.

Asimismo, agregó: "Los extraño, no aguantó más para decirle que quiero regresar y encontrarme con ustedes. No necesito hacer un video de alta calidad".



Los fanáticos del artista no podían creer esta noticia y no dudaron en expresar su felicidad por volver a verlo cantar. Dangond dijo que su regreso será este 9, 10 y 11 de noviembre en el Parque de la Leyenda en Valledupar.



(Siga leyendo: ¿Muy caro? Estos son los precios en el ‘Rubí’, el restaurante de Silvestre Dangond).



Como era de esperarse, su anuncio ha acumulado una gran cantidad de comentarios, en los que aplaudían su actuación del comienzo.

"Casi me da algo cuando te escuche triste y era que tenías atragantado esa bomba, vamos pa encima amor mio, te esperamos con los brazos abiertos"; "¡Oyeeee neneeee! ¡Me asustaste!"; "¡Al fin!!! La espera término ya era hora que nos devolvieras alegrías, reencuentros, felicidad y también te he extrañado mucho", se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

