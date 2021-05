Silvestre Dangond tomó una decisión radical frente a las críticas

El famoso cantante de vallenato, Silvestre Dangond, de 40 años, ha sido blanco de múltiples críticas en medio de la crisis social que se vive en Colombia.



En un principio el artista fue señalado por su silencio ante las manifestaciones del 28 de abril y el paro nacional en general. Luego, cuando decidió mostrar su postura los ataques le llovieron por, supuestamente, centrarse en el vandalismo y no en la protesta pacifica.



El interprete de 'Las Locuras Mías' dijo, para ese entonces, que le 'afecta la reforma tributaria', pero también rechazaba el vandalismo.



“Ya casi no hay oxígeno, uci y esos vándalos que llegan a sus casas van a aumentar el covid-19 en sus familias y habrá más muertos”, indicó, añadiendo que "no entiendo por qué le hacemos daño al país. Si buscáramos el diálogo las cosas fueran diferentes, las cosas se terminan arreglando”.



Después fue nuevamente criticado tras publicar otro video este 3 de marzo en su cuenta de Instagram en el cual promovía una "gran fiesta” de 8 conciertos que dará en la ciudad de Miami, en Estados Unidos.



“Faltan 4 días para que empiece nuestra fiesta acá en Miami, de local (...) nuestra hazaña de 8 conciertos”, se le escuchaba decir al cantante en una publicación en la que miles de usuarios escribieron críticas por hacerle publicidad a un evento de entretenimiento en medio del duro contexto actual que se vive en Colombia.



Ante tantas críticas, el cantante, con nacionalidad estadounidense, decidió bloquear los comentarios de las dos últimas publicaciones de su Instagram, red social en la que tiene más de 6.4 millones de seguidores.



Adicional a esto, tiene en la foto de perfil de esta red social una imagen en negro y ha desactivado la opción para que le puedan comentar sus historias.



En el último post, el artista escribió “rechazo todo acto que viole los derechos humanos”. En este lo siguieron criticando, a pesar de que en la imagen demostraba su apoyo al país.



“Más tibio que Fajardo”, “Hasta ahorita fue capaz de publicar lo que pasa en Colombia”, “Payaso”, “¿Ahora sí apoya al pueblo?”, alcanzaron a escribir algunos internautas antes de que vallenatero silenciara los comentarios.



Dangond, quien no reside en el país como la mayoría de los artistas colombianos de talla internacional, aseguró recientemente que: “Estoy fuera de Colombia y siempre me lo echan en cara, que no vivo en Colombia y que sabroso opinar desde afuera”.



A pesar de las críticas que ha recibido, el artista sigue promocionando a través de sus historias de Instagram el concierto que realizará en Miami próximamente.



