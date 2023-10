Silvestre Dangond regresó con radical cambio de look tras su crisis de depresión

Silvestre Dangond es uno de los cantantes de vallenatos de la nueva ola más reconocidos de la última década, por lo que es considerado como una de las figuras más influyentes de este género musical en el país.

En sus redes sociales, el famoso cuenta con más de seis millones de seguidores, y varios meses atrás informó que la presión social a la que se expone por ser una figura pública lo llevaron a sufrir varios percances de salud mental.

Le puede interesar: Experimento social muestra hombre que enfurece al ver que su cita era una chica 'trans'

El cantante guajiro anunció a finales del 2022 que se retiraría de los escenarios y de las redes sociales, con el fin de priorizar su recuperación de la salud mental y física, pues según informó consideró que no estaba en las condiciones de continuar con el ritmo de vida de un artista tan aclamado.



Durante los últimos meses, Silvestre Dangond estuvo muy ausente de las redes sociales, sin embargo, en los últimos días ha realizado una serie de publicaciones en las que ha mostrado un radical cambio de look con el que sorprendió a sus millones de seguidores.



Con una fotografía en lo que parece ser su avión privado, el reconocido cantante de vallenato aparece con una gorra hacia atrás y un buzo rojo, sin embargo, lo que más llamó la atención fue su cabello largo y liso, y además aparece bastante delgado.

También puede leer: 'No nos irrespetes': Belky Arizala explota contra las modelos webcam

De inmediato, sus fanáticos reaccionaron con el cambio de look, algunos se mostraron preocupados y otros bromearon con el aspecto físico del guajiro.



“Estás demasiado delgado”, “Me gustaba el de antes, pero bueno”, “Pero si es Lord Farquaad”, “Peso Pluma, versión Colombia”, “Pensé que era Danny Ocean”, “Se envejeció y ese look no le luce para nada”, “Parece la tía Silvestre”, “está asistiendo al mismo restaurante donde va Marc Anthony”, entre otros.

Aunque hubo personas que se dedicaron a atacar su aspecto, otras lo defendieron y recordaron que estaba saliendo de un difícil percance de salud.

Facebook Twitter Linkedin

El cantante tiene 43 años de edad. Foto: Imagen tomadas de Instagram @silvestredangond

Lea también: El plan de Gwyneth Paltrow para decirle adiós a las cámaras y que nadie vuelva a verla

“Silvestre, eres grande y tienes todo para seguir adelante con la revolución de tu carisma, talento y muchas cosas más”, “Bienvenido, nuevamente lo estábamos extrañando, la gente crítica mucho”, “Hermoso, él, no tengo ninguna razón. Para criticarlo, solo amarlo tal y como es”, “Qué guapo con cabello largo”, son algunos de los comentarios.



Dangond aprovechó su regreso para anunciar una nueva gira musical, titulada ‘Ta’ malo’ que iniciará el próximo 10 de noviembre en Valledupar.

Más noticias en EL TIEMPO