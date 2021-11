¿Silvestre Dangond, despechado? Corren rumores sobre posible separación

El artista de género vallenato Silvestre Dangond ha vuelto a ser noticia en redes sociales, en esta ocasión debido a algunas publicaciones que ha hecho recientemente en Twitter. Frases que han dejado opiniones divididas entre sus seguidores.

Los rumores sobre una posible separación entre el cantante y su esposa, Piery Avendaño, iniciaron luego de que circulara por Internet un video, grabado por una joven, en el que se le ve bailando en una discoteca junto al artista.



En las grabaciones publicadas por la mujer, en historias de Instagram, escribió: “Que tal reencontrarnos aquí” y “esto sí es alegría”.



La cercanía entre ambos generó todo tipo de opiniones por parte de los usuarios de la red social, quienes empezaron a hacer comentarios acerca de un posible alejamiento entre Dangond y su esposa.



Los murmullos se avivaron aún más tras las publicaciones que hizo Dangond en su cuenta de Twitter, mencionando: “Cuando se deja de admirar, la relación se acaba”, fue el mensaje que escribió la semana pasada.

Cuando se deja de admirar la relación se acaba! — SILVESTRE / DANGOND (@SilvestreFDC) November 4, 2021

Posteriormente, este 9 de noviembre, escribió: “Sepárate para que conozcas a tu pareja de verdad, verdad” y “Si no entiende de ninguna forma, relax se termina cansando”.



Separate para que conozcas a tu pareja de verdad verdad!!! — SILVESTRE / DANGOND (@SilvestreFDC) November 9, 2021

Si no entiende de ninguna forma, relax se termina cansando! — SILVESTRE / DANGOND (@SilvestreFDC) November 10, 2021

Las palabras del cantante dieron pie a todo tipo de respuestas por parte de sus seguidores, por un lado algunos mencionan que lamentan mucho la situación por la que pasa el hombre, mientras varios afirman que todo se podría tratar de una estrategia de marketing.



“Pura estrategia marketing”, “Totalmente de acuerdo, la gente omite cosas que luego saca”, “Por ahí dicen que uno sabe con quien se casa pero no de quien se separa”, “En las dificultades se conoce a la pareja, al amigo y a la familia”, fueron algunas de las respuestas.



Ya se ha observado en ocasiones anteriores que diversos artistas intentan hacer creer a sus fanáticos que están pasando por alguna situación de cualquier índole para crear expectativa frente a sus nuevos lanzamientos musicales, por lo que varios no descartan que esta sea la verdad detrás de los trinos de Silvestre.



Entre tanto, el hombre de 41 años no ha mencionado más al respecto ni ha aclarado si se trata en realidad de una separación o de algún nuevo proyecto artístico

