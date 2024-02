Silvestre Dangond en concierto en Barranquilla: 'Dua Lipa no sabe qué es un sancocho'

Luego de unos días llenos de memes en donde comparaban al cantante guajiro Silvestre Dangond con la cantante londinense Dua Lipa, ahora fue Silvestre el que se refirió nuevamente a la divertida polémica.



Dangond fue uno de los grandes invitados a los eventos que rodean el Carnaval de Barranquilla de este 2024 y en el concierto, tuvo su momento para referirse al tema.

"Dua lipa no sabe lo que es un sancocho, una cerveza, una amanecida", fue lo que comentó al público el cantante de Urumita.



Así mismo, hizo el baile que también fue incluido en los memes como 'Winnie Pooh', en el que lo caompañó su grupo musical y recibió los aplausos del público.



(Le puede interesar: ¿Por qué hay tanto meme de Silvestre Dangond y Dua Lipa? Concierto en Bogotá, la causa)

dios mío te amo silvestre dangong JAKANKSKSKAKAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/xZQV0srkF7 — just isa (@isaodlr) February 11, 2024

Con esto, el cantante de 'Las locuras mías', dio a entender que al contrario de molestarse por la batalla de memes que ocasionó que él podrá hacer un concierto en mayo en el Estadio El Campín y a Dua Lipa tuvo que hacer el concierto en un lugar muy pequeño aprovecha esos pantallazos para entretener más a su público.



El cantante también se refirió al hecho en el programa de entretenimiento 'La Red', en donde comentó: "Mi amor me están mandando un poco de memes y un poco de cosas, la gente está feliz riéndose contigo, gente que tenía tiempo de no escribirme, mira lo que me mandan’ y ahí sí como que me desperté un poquito y averigüé el tema y dije ¡wow!”.



(Lea más: Guerra de memes sobre Silvestre y Dua Lipa: el vallenato se presentaría en El Campín)



De igual forma, señaló que está buscando a la persona que volvió viral esta tendencia para invitarlo al concierto: "Ese hombre está más que reinvitado al Campín, no solamente las entradas, la pea está gratis también”.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Pacheco: 10 años de la muerte del hombre más querido de la TV colombiana

'Que no se manche la cultura': contundente mensaje de actor argentino en Premios Goya

'Efecto Taylor Swift': comercial del Super Bowl 2024 conmueve a fans de la artista