Silvestre Dangond confesó que vendía empanadas en Valledupar antes de ser famoso

Silvestre Dangond ha sido noticia recientemente gracias al concierto que dará este año en la capital de Colombia, algo que lo tiene emocionado o así lo ha demostrado en redes sociales y en una entrevista que tuvo en el programa ‘Día a Día’.

El oriundo de Urumita, La Guajira, estuvo el 13 de febrero en el matutino de ‘Caracol Televisión’, para hablar de sus conciertos, música y otros detalles sobre su vida personal.



(Le podría interesar: El curioso encontrón que Silvestre Dangond tuvo con fanático por una botella de licor).

El intérprete de ‘Las locuras mías’, se refirió a la temporada en la que estuvo alejado de los escenarios y de las redes sociales: “Desde que dejé las redes me siento muy tranquilo, siento que perdía mucho tiempo. Ahora escribo más canciones y dedico más tiempo a otras cosas”.



De la misma manera, confesó que grabó una canción con Carlos Vives, no obstante, no dio detalles como el nombre del sencillo o cuándo lo lanzarán.

Silvestre Dangond contó que trabajó vendiendo empanadas

Otro hecho que llamó la atención en la entrevista es que Silvestre Dangond dijo que antes de ser un cantante famoso, trabajó vendiendo empanadas en una estación de buses.



(No deje de leer: Guerra de memes sobre Silvestre y Dua Lipa: el vallenato se presentaría en El Campín).



“Vendía empanadas en el terminal de transporte de Valledupar, mis papás me habían dejado en esa ciudad porque ellos se separaron, entonces yo quedé atendiendo un ‘chuzo’ y allí vendía papa rellena, empanadas, y otras cosas”, aseguró el colombiano.

Dangond agregó que, al estar ahí, se dio cuentas de ciertas cosas negativas relacionadas con quienes trabajan en ese lugar: “Ese sitio era peligroso y la verdad conecté con un mundo difícil y oscuro, además me di cuenta de cosas de trago, que no me gustaron, eso para mí fue muy fuerte”.



Pero no todo fue malo para Silvestre, allí conoció a una persona que le ofrecía momentos de alegría: “Lo que me gustaba era que había una persona llamada ‘chino casete’ que vendía casetes con la música en vivo de varios artistas de vallenato”.

“Yo me iba para allá y le decía póngame la canción de Jorge Oñate. Y él me decía: ‘Pero, cómprame, tú siempre vienes aquí para que te ponga tus canciones y gratis, no, cómprame'”, agregó.



El cantante aseguró que, hoy en día, cuando pasa por ese lugar y reconoce a alguna persona con la que interactuó en el tiempo en el que vendía empanadas, se detiene para saludarla y entablar una conversación.



(Lea también: ¿Por qué hay tanto meme de Silvestre Dangond y Dua Lipa? Concierto en Bogotá, la causa).

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO

Mujeres destacadas en la música colombiana: desde Totó la Momposina hasta Shakira

Karol G visitó un hospital infantil y sorprendió a seguidores con tierno concierto

Descubra los signos: ¿cómo saber si su gato se siente mal?