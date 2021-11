'A la próxima traigo a mi esposa': Silvestre Dangond sobre polémico video

El cantante vallenato Silvestre Dangond ha generado una 'ola' de críticas últimamente debido a un video que se ha viralizado en el que está bailando con una joven en lo que sería una discoteca.



Este clip, junto a algunos trinos que ha hecho el cantante, ha despertado rumores de una posible separación de su esposa, Piery Avendaño.



En las grabaciones publicadas por la mujer en sus historias de Instagram, la fanática escribió: “Que tal reencontrarnos aquí” y “esto sí es alegría”.



La cercanía entre ambos generó todo tipo de opiniones por parte de los usuarios de la red social, quienes empezaron a hacer comentarios acerca de un posible alejamiento entre Dangond y su esposa.



Tras la viralización del clip, Dangond escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: "Cuando se deja de admirar, la relación se acaba".



Días después, publicó otros trinos que decían: “Sepárate para que conozcas a tu pareja de verdad, verdad” y “Si no entiende de ninguna forma, relax se termina cansando”.



Separate para que conozcas a tu pareja de verdad verdad!!! — SILVESTRE / DANGOND (@SilvestreFDC) November 9, 2021

Sus comentarios, junto a el video, causaron toda clase de comentarios en las redes sociales. Algunos de ellos afirmaban que lo sucedido era "pura estrategia de marketing", mientras que otros reflexionaban en torno a lo afirmado por el artista.



"Por ahí dicen que uno sabe con quien se casa pero no de quien se separa", escribió un internauta.



En medio de la polémica, Dangond, en un concierto de su gira por Europa, decidió referirse al video de la joven.



“Estoy muy cargado, necesito evacuar. A la próxima me traigo a mi esposa porque las 'fans' no me pueden abrazar ni bailar conmigo porque enseguida ya son mujeres mías”, señaló el cantante.

"Es que nosotros somos corronchos, ¿cómo hacemos? (...) Hoy me voy a dejar abrazar y voy a dejar que me metan la cabeza por acá (señalando a su cuello) de las 'fans' que quieran pa’ ver con qué van a salir”, agregó.



Dangond, ante la bulla del público, continuó su mensaje: "No me he podido dejar abrazar ni besar ... Ajá, ¿y entonces qué quieren, que me abrace un hombre? Bueno, si me quiere abrazar también hay que dejarse abrazar”.



Finalmente dijo que, aunque él "habla para hacer reír a la gente (...) cuando uno quiere y admira, yo recibo todo el cariño de ustedes”.



Finalmente, antes de continuar con el concierto, dijo que aunque él "habla para hacer reír a la gente (...) cuando uno quiere y admira, yo recibo todo el cariño de ustedes”.



Cabe resaltar que Dangond, en su gira por Europa, ha visitado varios países como España, Francia y Suiza.



