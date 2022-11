Durante este puente festivo el artista Silvestre Dangond fue invitado a realizar un concierto en el municipio de Pitalito, en el Huila, donde cantó sus más grandes éxitos. Sin embargo, en medio de su presentación una persona le lanzó un objeto que lo terminó golpeando en la cabeza.

En un corto clip que circula en redes se puede apreciar el momento cuando una persona arroja algo parecido a un papel o una piedra. Al sentir el golpe Dangond le pidió a sus músicos que se detuvieran y le envió un mensaje a la persona que lo agredió.



"Tu no vas a poder dormir tranquilo hoy porque tu cargo de conciencia es más fuerte que el golpe que me diste. Yo seguiré mi camino cantando, aprendiendo, y disfrutando de la vida. Aquí es donde yo controlo la soberbia, es aquí donde Dios me dice, tú eres más que un golpe. Si quieres me tiras otra, vuelve y tíramela", expresó el cantante.

Las palabras de Silvestre fueron bien recibidas por el público, pues en la grabación se escuchan muchos aplausos y gritos. El artista no dejó que esta situación lo afectará y continuó con su concierto.



Por el momento, el equipo del cantante no se ha pronunciado sobre este hecho y tampoco se conoce la identidad de la persona que arrojó el objeto.

