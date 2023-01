El cantautor vallenato Silvestre Dangond dejará los escenarios. En diciembre de 2022, anunció en medio del Festival Nacional de Compositores de San Juan del Cesar que ya había marcado en el calendario una fecha para decir adiós.

No soy perfecto y ni lo quiero ser tampoco FACEBOOK

TWITTER

“Me duele decirlo, pero a partir del 14 de enero, chao familia. Volveré cuando me sienta diferente”, aseguró el intérprete de ‘Cásate conmigo’.

Aunque no había detallado más de su salida, en una de sus últimas presentaciones en la Feria de Cali dio una sentida reflexión que se extendió por tres minutos y en la que se refirió a su pasado, presente y futuro: “No soy perfecto y ni lo quiero ser tampoco. Dediquen el tiempo a ustedes. Lo más fácil del mundo es hacer dinero, la salud no se recupera, ni la salud mental. No hay cosa que enferme más que el propio dinero tratando de buscarlo”.



“Solamente me resta decirles: ánimo y muchísimas gracias por 20 años de vida artística porque me han apoyado y han estado conmigo siempre. No me quejo de nada”, recalcó el ganador de dos premios Grammy Latinos, un premio Lo Nuestro y dos premios Nuestra Tierra.

No solo habló de su carrera, también lanzó mensajes para sus críticos: “Los que te traicionan son los que más quieres y saben que los vas a perdonar. (…) La gente te busca por lo que produces. Como dice Arcángel, fíjate cómo te tratan porque ya no te necesitan. Así los quiero ver en fila a todos. Gracias a Dios, he sido un hombre organizado, entre comillas inteligente, y no dependo de la música solamente”.

(Le recomendamos: La exorbitante cifra que ofreció ganadora de lotería para tener novio).

¿Qué negocios ha tenido Silvestre Dangond a parte de la música?

Como el mismo guajiro dijo, no se sostiene únicamente de la música. Por tanto, se podría dedicar durante su “pausa indefinida” a los emprendimientos que en los últimos años ha fortalecido e incluso a dar rienda suelta a la actuación, como lo hizo en la novela ‘Leandro Díaz’.

Carros en Miami

El cantante de ‘Locuras mías’ se mostró muy emocionado en 2021 al inaugurar Take The Key, una comercializadora de carros nuevos y usados en Miami, Estados Unidos. Cumplió una de sus metas que tiempo atrás había manifestado.



“Desde chiquito me gustan los carros, y todo el tiempo supe que iba a tener un negocio independiente a la música, y no solo uno, varios. Así lo he declarado: desde los 40 a los 55 años me dedicaré a ser empresario”, le explicó al diario local ‘El Nuevo Herald’.

El día que abrió las puertas del establecimiento vendió ocho carros, pero, transcurridos 30 días, ya acumulaba más de 50 vehículos.



“En Miami es mejor tener carro que tener vivienda, porque si no, no puedes hacer nada. (…) (Take The Key) es un centro de ayuda para las personas. A Estados Unidos llegan muchos inmigrantes buscando una oportunidad”, agregó.

(Además: Petición en internet reúne firmas para que Diomedes Díaz aparezca en Los Simpson).

Para el concesionario, encontró una buena socia: Ana Rincón, una productora de conciertos que le comentó la idea. Confiando en ella, Dangond se animó.



Venden carros a partir de los 1.500 dólares (más de siete millones de pesos colombianos) hasta los 10.000 dólares (más de 48 millones de pesos), según se puede constatar en la página web.

Una disquera que le habría traído líos

Pocos meses después de abrir el concesionario en Miami, se aventuró con otro proyecto musical. Fundó una disquera para atraer a los jóvenes talentos del vallenato.



En julio de 2021, bajo el sello Music Dreams acogió a Rafa Roncallo, Beto Urieles, Mario Fuscaldo, LuisRa Solano, Fred Quintero y Roland Valbuena Jr. Se esperaba que, con el padrinazgo, los artistas lograran sobresalir en el género.

Pero todo se habría caído. De acuerdo con medios locales, el contrato de cinco años que habían firmado los muchachos con la disquera de Dangond se liquidó en 2022 de forma unilateral.



“Es algo que lo deja a uno triste, ya que uno sabe que Silvestre es una persona responsable y seria, y uno soltó otros proyectos que tenía por afianzarse a este, y mire cómo salió… pero uno tiene que echarle para adelante en el nombre de Dios”, expresó con desilusión Fred Quintero, para el medio ‘El Pilón’.

(Siga leyendo: 'Y empezar el 2026...': Bad Bunny extiende tres años el objetivo de Año Nuevo).

Eso sí, las plataformas de Music Dreams no se han clausurado. Constantemente en sus redes sociales comparten imágenes y videos de Dangond.

Un restaurante ‘vallenato’

Una valla publicitaria en un centro comercial de Valledupar generó sorpresa en abril de 2022. “Coming soon (muy pronto) El Rubi, cocina de autor. By: Silvestre Dangond”, decía el letrero que estaba acompañado de imágenes de dos platillos (carne con diferentes vegetales y ensaladas).

Sin embargo, el cantante de ‘Niégame tres veces’ se ha mantenido en silencio sobre este restaurante.

Ron con Abelardo de la Espriella

Uno de sus últimos negocios lo tiene en sociedad con el abogado Abelardo de la Espriella. “Llevo varios años trabajando en un proyecto al que le he puesto alma, vida y corazón. Y como ustedes siempre están en el camino, quiero que sean los primeros en conocerlo”, comentó cuando lo lanzó en septiembre de 2022.



Se trata de Ron Defensor, una bebida alcohólica “pensada en ustedes mis seguidores que disfrutan las cosas bien hechas”, según describió en uno de los videos promocionales.

(Además: ‘Juanpis González’ tiene predicciones para cada signo en el 2023).

Como explicó este diario en su momento, el ron está hecho con tafias panameñas (destilados de caña de azúcar), es añejado en barricas de roble americano y se envasa en Colombia, en botellas diseñadas en Italia.

Se comercializa en dos presentaciones: Ron Defensor Style 12 años por un precio de 224.900 pesos y Ron Defensor Premium Style 18 años que asciende a 299.900 pesos.



Con todos estos emprendimientos, Silvestre Dangond no tendría que preocuparse económicamente si deja del todo la música. Según dijo en la Feria de Cali, además de su faceta empresarial, estará enfocado en sus tres hijos y su esposa, Piery Avendaño.

También puede leer:

- El certero mensaje de Silvestre Dangond en Cali con el que deja los escenarios.

- Le transfirieron millonada, se volvió rico, pero su decisión desconcertó.

- Primer sacerdote no binario de la iglesia dice que Dios le guio en una epifanía.

- 'Esos niños son mi motivo de lucha': conductor que fue recibido por sus hijos.

Tendencias EL TIEMPO