El curioso encontrón que Silvestre Dangond tuvo con fanático por una botella de licor

El pasado 4 de enero, iniciaron los diferentes actos que componen las fiestas de Sincelejo, que le ofrecen al público: desfiles, corrida de toros, conciertos y más actividades que finalizaron el 21 del mismo mes.

El 20 de enero, Silvestre Dangond tuvo su presentación en el estadio Arturo Cumplido Sierra, mismo sitio en el que otras estrellas musicales tuvieron su momento para animar a los espectadores, ellos fueron: Jessi Uribe, Ana del Castillo, Churo Díaz, Joaquín Guiller, Siervo Dueñas, Julio Rojas y Tavo Sumoza.



El hijo de Urumita, La Guajira, interpretó las canciones de su nuevo álbum ‘Ta malo’, pero también interactuó con los asistentes al evento de las fiestas de Sincelejo.

Silvestre Dangond le dice “líchigo” a fanático

Un particular hecho quedó grabado en video y, posteriormente, se popularizó en las redes sociales, pues allí se vio a Silvestre tener una particular discusión con un fanático.



De acuerdo con lo visto en un ‘clip’ subido al perfil de Instagram de ‘Blogvallenato’, un hombre le ofreció al artista un trago de licor, pero le advirtió que le devolviera la botella.



Dangond le recibió la bebida, pero no dudó en tildarlo de “líchigo”, e incluso, dijo que le daría una caja de aguardiente.



“No joda no seas líchigo, y que: ‘Eyy la devuelves’, ¡Búsqueme una caja de aguardiente que le voy a regalar a este man para taparle la boca, por favor!”, se le escucha decir al cantante vallenato.

Silvestre le insistió a su equipo de trabajo por la caja de aguardiente ante la risa del público: “Me buscas una caja de aguardiente, por favor, si es tan amable y me la sube por acá que se la voy a entregar a este man”.



En el perfil de Instagram de ‘Blogvallenato’, se vio un comentario del supuesto hombre que le ofreció el trago a Dangond, en el que demostró que se tomó el suceso con humor: “Así es jocosamente, yo fui quien le dije molestando lo de la botella a él, le causó gracia y se ríe, después dice lo de la caja”, dice el usuario ‘wilsonjaramillo_gomez’.



KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

