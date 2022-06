Silvestre Dangond preocupó a sus segudidores luego de ser internado en un centro médico de Valledupar.

Tras una serie de exámenes, los médicos encontraron que el cantante vallenato tiene una infección respiratoria, por lo que estará incapacitado hasta el 21 de julio.

"Se trata de una infección respiratoria no covid, requirió manejo hospitalario para evitar complicaciones y respondió rápidamente y se le dio de alta", dijo uno de los profesionales del hospital a este medio.

Tras el parte médico, Silvestre Dangond tuvo que cancelar sus presentaciones, especialmente la que tenía programada en Puerto Ordaz, Venezuela el pasado 18 de junio.

El cantante vallenato es uno de los mayores exponentes del género. Foto: Instagram: @silvestredangond

"Me siento mejor, más no estoy curado del todo", contó el artista a sus seguidores venezolanos a través de un video.

De acuerdo con el intérprete de 'Las locuras mías', llegó a Puerto Ordaz con un permiso médico, pero no fue posible cumplir la cita con sus seguidores, por lo que la fecha del evento será reprogramada.

"Mi gente, estoy aquí en Puerto Ordaz con un permiso especial que me dio el médico, pero lastimosamente el compromiso de hoy tampoco se podrá cumplir", lamentó el artista.

Además, Silvestre destacó que lo más importante es tener salud para poder seguir cantando sus éxitos a sus fieles silvestristas.

"Siempre he sido una persona responsable, un artista que nunca queda mal, que nunca aplaza, pero en cuestiones de salud, me queda difícil, se me sale de las manos porque primero está la salud para poder seguirles cantando en un futuro".

