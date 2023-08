Silvestre Dangond es uno de los cantantes de la nueva ola del vallenato, que tiene muchos seguidores dentro y fuera del país.



Su versatilidad a la hora de interpretar el género, han hecho que Dangond sea reconocido internacionalmente.



A pesar de que últimamente, el guajiro ha estado retirado de conciertos y del medio en general, no ha dejado de estar activo en sus redes sociales, donde constantemente publica situaciones de su vida privada.

En los últimos días, Silvestre Dangond publicó en sus redes sociales un vídeo en donde hace creer que tal vez esté volviendo a las grabaciones.



El videoclip va acompañado de un mensaje del cantante en el que dice: "Una vaina X, nos volvimos a juntar, ¿Tan pronto otra vez?”.



Hasta allí todo es normal en la publicación, sin embargo, al parecer hubo algo o alguien que no dejó muy contento al intérprete de ‘Las locuras mías”.



Un seguidor comenta dicho vídeo diciendo: “Manito, tienes que volver a hacer vallenato de verdad”, publicación que no le gustó al guajiro por lo que atinó a responderle: “Si claro porque ‘las locuras mías’ no es vallenato, ‘recomenzar’ no es, ‘tengo’ no es, ‘manda cachaza’ no es, el ‘silvestrazo’ no es, ‘mala jugada’ no es, ‘el que te gusta soy yo’ no es… Primero ubícate para saber en qué idioma hablamos. Y de ñapa las 28 de Leandro”.

Manito, tienes que volver a hacer vallenato de verdad — Jorge Gutierrez (@JGC0715) July 31, 2023

Varios de sus seguidores no tardaron en responder, unos a favor: “Muy demorado..... Ya te quiero ver y sentir felicidadddddd”, “Silver nos tienes abandonado tu silvestrismo quiere ya un CD nuevo pero yaaaaaasa”, “Sigo con la esperanza firme que va haber lanzamiento en septiembre”.



Así mismo, hubo algunas respuestas en contra de la reacción de Dangond como: “la arrogancia lo está consumiendo”, “hoy estás Off-side con lo qué estás haciendo papa, está bien evolucionar pero sin perder su estilo”, entre otros mensajes que recibió el cantante.



Dangond tiene más de seis millones de seguidores en Instagram y en Twitter, el video tiene más de 91.000 vistas.

