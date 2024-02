Silvestre Dangond está buscando a quien lo hizo tendencia con Dua Lipa para premiarlo

Hace unos días, en redes sociales se empezó a rumorar que Silvestre Dangond se iba a presentar en el estadio el Campín y de inmediato, se vio como algunos usuarios empezaron a comparar las condiciones de esta presentación con las que tuvo Dua Lipa en el parqueadero de Salitre Mágico, el 19 de septiembre del 2022.

Horas más tarde, el mismo cantante vallenato confirmó que sí tendrá su ‘show’ en Bogotá, pero alrededor de esta noticia ya había una gran cantidad de memes en los que sobresalía escuchar a ambos artistas cantar canciones del otro, esto, con ayuda de la inteligencia artificial.



Silvestre Dangond habló al respecto en una entrevista que ofreció al programa ‘La Red’, y aseguró que al inicio creyó que ver su nombre en tendencias era producto de algo malo que pudo haber dicho o hecho.

Al día siguiente, su esposa le mostró varios de los memes que se habían hecho en su nombre: “Al día siguiente me dice mi esposa: ‘Mi amor me están mandando un poco de memes y un poco de cosas, la gente está feliz riéndose contigo, gente que tenía tiempo de no escribirme mira lo que me mandan’ y ahí sí como que me desperté un poquito y averigüé el tema y dije ¡wow!”.



En ese instante, el intérprete de ‘Justicia’ aseguró que está buscando a la persona que inició la tendencia para premiarlo: “Fue algo muy orgánico, la verdad fue que no se planeó, es más estoy buscando al hombre ese pa´ ver si le doy un carro y una casa (...) Ese hombre está más que reinvitado al Campín, no solamente las entradas, la pea está gratis también”.

En la entrevista, Silvestre Dangond confesó que el concierto en el Campín el 18 de mayo es importante para él, e incluso, tendrá invitados especiales que han marcado su vida musical.



“En el Campín se va a contar la historia, con todas las estrellas que me han acompañado y que he acompañado durante todo este tiempo, y también con algo que se hace una manera natural que es cantar la música con la que crecí, a pesar de que no la grabé yo, hay una gente a la cual le debo mucho, entonces hay mucha gente a la que le debo y me hace falta tocarla, sentirla, verla y darle un abrazo y darle las gracias”, confesó.

“Yo no conocía el techo de mi casa, yo necesito conocer el techo de mi casa y el techo de mi casa es el Campín. Tengo que vivir esa experiencia”, dijo el cantante de vallenato sobre su primera presentación en el Campín.



KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

