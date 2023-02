El vallenatero Silvestre Dangond afronta un momento de duelo tras la muerte de uno de sus amigos más cercanos, el empresario Nicolás Arredondo Daza.



El empresario sufrió un infarto cardiorrespiratorio, por lo que fue remitido de emergencia a la clínica Santa María del Caribe en Valledupar.



Por este motivo, Dangond regresó a Valledupar para darle el último adiós a su amigo.



'Niko' Arredondo compartía con frecuencia con Silvestre Dangond. Foto: Captura Instragram @niko_arredondo

Arredondo tenía una relación estrecha con el intérprete de 'Las locuras mías' y fue de los pocos amigos que viajó en diferentes oportunidades en el avión privado del artista.



Incluso, una de las últimas publicaciones que hizo el empresario, dueño del restaurante Wayuunaiki, en su cuenta de Instagram, fue compartiendo con Dangond en dicho espacio.



“Fue tan cercana su amistad con el cantante, que a uno de sus platos le puso el nombre de Silvestre. El artista lo nombró en muchos de sus éxitos musicales”, resaltó Paul Bolaños, periodista especializado en música vallenata.

El duelo de Silvestre Dangond

El cantante regresó a Valledupar para darle el último adiós a su amigo y dio unas palabras en la iglesia.



El emotivo discurso fue grabado por algunos de los asistentes y han circulado en redes sociales varios videos en los que la aflicción de Silvestre es evidente.



"Me hiciste volver al Valle de una forma que no hubiera querido. Yo no voy a hablar mucho, hoy estoy rodeado de muchos amigos y a todos ellos les confieso y les digo que tengo muchos amigos, pero como Nicolás ninguno", aseguró visiblemente afectado.

Silvestre Dangond anunció su retiro temporal de los escenarios y contó que una de las personas que lo apoyó sin cuestionarlo fue el fallecido empresario.

Señalan una posible negligencia médica

Samuel Arredondo, sobrino de Niko Arredondo, ha publicado en sus redes sociales el dolor por la partida de su familiar y también ha señalado la Clínica del César por una supuesta negligencia médica.



Publicó una imagen explicando que ese era el electrocardiograma realizado en la clínica y algunas capturas de pantalla de un chat con otro profesional de la salud.



"Una imagen que habla por si sola, una tragedia que se pudo evitar si en la @clinicadelcesar hubiesen atendido a mi tío de inmediato llevarlo a UCI y sobreponer su VIDA antes que cualquier interés económico. No pueden lavarse las manos así de fácil, con este comunicado @clinicadelcesar ACEPTA Y RECONOCE QUE DEJARON UNA PERSONA INFARTANDOSE EN TRIAGE, esto no quedará en la impunidad como casi todo en este país, exigimos JUSTICIA POR NICOLÁS JOSE ARREDONDO DAZA", escribió.

Arredondo se refiere a un comunicado que la Clínica del Cesar publicó en sus redes sociales, informando que efectivamente lo atendieron por urgencias el jueves 2 de febrero del 2023 a la 1:33 de la mañana y que lo atendieron "cumpliendo el protocolo establecido por la norma de acuerdo a dicha clasificación".



Lamentaron su fallecimiento y enviaron sus condolencias a la familia.



Esta publicación se suma a otras en las que el joven también señala a la clínica Santa Maria.

