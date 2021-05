Criticas a Silvestre Dangond por promover fiesta en sus redes sociales

El famoso cantante de vallenato, Silvestre Dangond, de 40 años, ha sido blanco de críticas después de publicar un video este 3 de marzo en su cuenta de Instagram en el cual promueve una "gran fiesta” de 8 conciertos que dará en la ciudad de Miami, en Estados Unidos.



“Faltan 4 días para que empiece nuestra fiesta acá en Miami, de local (...) nuestra hazaña de 8 conciertos”, se le escucha decir al cantante en una publicación en la que miles de usuarios escribieron críticas por hacerle publicidad a un evento de entretenimiento en medio del paro nacional y la crisis social que se vive actualmente en Colombia.



Muchos internautas criticaron el hecho de que, mientras cientos de artistas se pronuncian frente a las manifestaciones, el vallenatero usa sus redes sociales para su propio beneficio.



El país vuelto m**** y el otro pensando en conciertos”, “En otro país sí haces maravillas, pero en el tuyo solo sabes dar la espalda”, “Qué falta de amor propio a tu país”, “Los lujos no duran por siempre, la lucha de un pueblo vale más”, son algunos de los comentarios que recibió el artista con nacionalidad estadounidense en su video.



De hecho, el cantante de música popular Jhon Álex Castaño le comentó: “Ta’ loco mano”. También dijo que se encontraba “triste” por la actitud e indiferencia de su colega, cuando le preguntaron en su Instagram sobre su opinión.



Debido a esto Dangond decidió bloquear los comentarios de la publicación pero dejó el video de promoción del concierto.



Silvestre Dangond se pronuncia frente al Paro Nacional

Dandong se pronunció recientemente acerca del Paro Nacional, centrándose en el 'vandalismo', lo cual desató aún más críticas por parte de sus más de 6 millones de seguidores en Instagram.



“Ya casi no hay oxígeno, uci y esos vándalos que llegan a sus casas van a aumentar el covid-19 en sus familias y habrá más muertos”, indicó.



“A mí también me afecta la reforma. Me duele lo que pasa en Colombia, lo que se vive sobrepasa cualquier opinión dividida que pueden tener sobre mí, porque donde quiera llego digo con mucho orgullo que soy colombiano que vengo de un pueblo (Urumita La Guajira)”, dijo también el cantante en la declaración.



“No entiendo por qué le hacemos daño al país. Si buscáramos el diálogo las cosas fueran diferentes, las cosas se terminan arreglando”, subrayó también Dangond, añadiendo a manera de ejemplo que “yo cuando peleo con mi mujer no tengo por qué tocarle un pelo”..



Sin embargo, hace unas pocas horas el artista se volvió a pronunciar a través de una publicación en la que escribió que “rechazo todo acto que viole los derechos humanos”.



