‘No me da la gana’: Silvestre Dangond explica por qué no publica fotos con su familia

Silvestre Dangond es uno de los cantantes de vallenatos de la nueva ola más reconocidos de la última década, por lo que es considerado como una de las figuras más influyentes de este género musical en el país.

En sus redes sociales, el famoso cuenta con más de seis millones de seguidores, y varios meses atrás informó que la presión social a la que se expone por ser una figura pública lo llevaron a sufrir varios percances de salud mental.

El cantante guajiro anunció a finales del 2022 que se retiraría de los escenarios y de las redes sociales, con el fin de priorizar su recuperación de la salud mental y física, pues según consideró que no estaba en las condiciones de continuar con el ritmo de vida de un artista tan aclamado.



Durante los últimos meses, Silvestre Dangond estuvo muy ausente de las redes sociales, sin embargo, hace pocas semanas anunció que regresará a la música con un nuevo álbum que será estrenado en los primeros días de enero.



Recientemente, el cantante guajiro tuvo una entrevista con Víctor Sánchez Rincón, para su canal de YouTube, donde es conocido en redes como Vicsari y envió un agresivo mensaje a todos aquellos que lo cuestionan por no publicar fotos con su familia.

“No me da la hij**** gana de postear una foto con mi hermano, con mi mamá, con mi papá, en familia, no lo hago porque no me da la gana, porque no tengo que darle gusto a la gente que se mete en la vida de los demás. Hay gente que se levanta nada más a joderte la hij**** vida”, dijo el cantante.



Además, continuó diciendo: “Hay mucha gente jodida de la cabeza, que me he dado cuenta de que están excusados en las redes sociales, gente que no hace más nada que escribir mari*** en las redes sociales, y no me da la gana darle gusto a toda esa gente, no me da. Yo tengo todas las fotos que tú quieras con mi mamá, con mi papá, con mis hijos y mi esposa, nosotros vivimos una vida normal y yo no los expongo a la gente malintencionada”.



Tras las polémicas declaraciones, el cantante recibió el apoyo de los seguidores, quienes comentaron: “Totalmente de acuerdo, así es, la familia es para uno y punto, no para gente desocupada”, “Silvestre tiene toda la razón”, “Así es, nadie está obligado hacer lo que otra quiera”, “Por fin, uno de la farándula que dijo la verdad”, entre otros.

