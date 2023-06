Los fanáticos del cantante vallenato Silvestre Dangond no han parado de mostrar su emoción en redes sociales, pues ya ha comenzado la promoción de su nuevo proyecto gastronómico, el restaurante ‘El Rubí’.

En las fotos que se han filtrado en redes, se puede ver al intérprete de ‘Niégame tres veces’ con un delantal blanco con el nombre ‘El Rubí’. Además, tiene un gorro de chef, los pies descalzos y con su mano hace un gesto como invitando a los comensales a entrar a su restaurante. Asimismo, el cantante está acompañado de varias mujeres, quienes lucen unos vestidos rojos.



Muy pronto será inaugurado el restaurante El Rubí, propiedad del cantante Silvestre Dangond, que está ubicado en la entrada principal del centro comercial Unicentro de Valledupar. pic.twitter.com/kZtyUg2NmB — Televallenato (@televallenato) June 8, 2023

Este nuevo lugar gastronómico está ubicado en el Centro Comercial Unicentro de la capital del César. Su construcción inició en 2022 y en una entrevista con el diario ‘El Pilón’ el mánager del cantante, Carlos Bloom, informó que se encontraban realizando pruebas y que la inauguración se realizaría más adelante y no reveló más detalles.



Los fans del artista, creen que con ‘El Rubi’, Dangond funcionará su amor por la música y la comida en un solo lugar. Además, la expectativa es bastante grande, pues muchos piensan que podrán tener un experiencia gastronómica única en ese lugar.

Los otros negocios que tiene Silvestre Dangond

Recientemente, el artista dio a conocer que se tomaría una pausa de los escenarios. Sin embargo, esto no significa que deje de ganar dinero, pues el Urumita cuanta con varios negocios en Colombia y el exterior que le dejan millonarias ganancias.



Uno de los negocios que tiene el famoso es de carros en Miami, Estados Unidos, el cual inauguró en febrero de 2021. Este se llama ‘Take the Key’, es decir, ‘Toma la llave’ y, según informó en sus redes sociales, su emprendimiento busca comprar automóviles usados, repararlos, dejarlos como ‘nuevos’ y venderlos o rentarlos en zonas turísticas.



Además, tenía una disquera llamada ‘Music Dreams’, la cual tenía como objetivo darles libertad a los artistas para que se expresen con la música. Además, contaba con seis jóvenes talentos como: Beto Urieles, LuisRa Solano, Rafa Roncallo, Fred Quintero, Mario Fuscaldo y Ronald Valbuena.



Sin embargo, los medios locales, han informado que al parecer este proyecto no funcionó como querían y se liquidó en 2022 de forma unilateral.

Uno de los últimos negocios lo tiene en sociedad con el abogado Abelardo de la Espriella y se trata de Ron Defensor, una bebida alcohólica. Cuando se lanzó la bebida en septiembre de 2022, el cantante explico qué está hecho con tafias panameñas (destilados de caña de azúcar) y es añejado en barricas de roble americano y se envasa en Colombia, en botellas diseñadas en Italia.



Este tiene dos presentaciones: Ron Defensor Style 12 años por un precio de 224.900 pesos y Ron Defensor Premium Style 18 años que asciende a 299.900 pesos.

