Mara Cifuentes, la exparticipante del programa de modelos 'La Agencia', sorprendió a sus seguidores en Instagram al publicar varias imágenes de su infancia, cuando aún no había hecho su cambio de género.



En las fotografías de su niñez se le ve con traje de saco y corbata, sonriendo y con el cabello corto y rizado, pero en la publicación también compartió fotos suyas más recientes, por lo que se puede apreciar su cambio físico a lo largo de los años.

La publicación la acompañó con el siguiente mensaje: "Sigo siendo la misma, sólo que con más estilo. Después de tocar el fondo, toma impulso y levántate, sólo existe camino hacia arriba. A nadar, sirenita, todavía queda mucho que hacer. Me amo. Ver esa foto me recordó por todo lo que tuve que pasar para llegar aquí".



Este tipo de mensajes han sido comunes durante las últimas semanas en el perfil de la modelo, pues ella misma ha hecho pública su batalla contra la adicción a las drogas y los avances que tiene en su proceso de rehabilitación.



“Siento que expresarme frente a este celular y contar lo que me pasa me ayuda a lidiar con la presión”, afirmó la modelo mediante sus historias de Instagram cuando reveló su adicción.

En unas publicaciones que luego eliminó, Mara detalló cómo llegó a la droga tusibí cuando sostenía una relación con un hombre llamado Camilo.



“El tusi lo probé en diciembre de 2020 con Camilo y me volví adicta desde entonces, hasta este punto de la historia yo ya estoy muy loca, mi comportamiento cambió mucho, era otra persona, estaba muy flaca y actuando raro. No culpo a Camilo porque ya no me besaba”, escribió para sus más de 1,2 millones de seguidores de la red social.

Mk abro hilo de las historias de mara cifuentes???? pic.twitter.com/RbmBrgWkXg — Garsexxx (@Garsexxx1) March 11, 2022

Tras un grave episodio que vivió estando drogada, la modelo aceptó ser internada en una clínica psiquiátrica. Después de esto ha podido estar en varias pasarelas y eventos.



Por otro lado, según explicó, su relación con Camilo terminó y ahora está enfocado en otros proyectos.