El dinero es lo que buscan muchas personas por distintas razones. Algunos de ellos recurren a la astrología y guían su actuar de acuerdo con los preceptos de esta con tal de alcanzar la estabilidad económica o ser millonarios.



“Hay gente que tiene el talento de llamar al dinero”, mencionó Márcia Fernandes, astróloga brasileña, en un video de su canal de YouTube. Por el contrario, si usted considera que no tiene esa cualidad para atraer el signo pesos a su vida, podría seguir las recomendaciones que entregó la experta para cada signo del zodiaco.

¿Cómo atraer el dinero?

Aries

Fernandes enfatizó en que las personas bajo este signo “compran por impulsividad y gastan mucho dinero”. Así que las invitó a tomarse una pausa y revisar -con papel y lápiz- cuáles son los gastos que están teniendo, con el fin de prescindir de los innecesarios.



Tauro

“Dan mucha importancia a la vida material y les encanta la comodidad”, aseguró la astróloga en su video, quien entregó un consejo muy simple: si van a comprar un par de aretes, por ejemplo, piense si los necesita en realidad o si, por el contrario, en su casa tiene otros cinco pares del mismo estilo.



Géminis

“Son unos muy buenos comerciantes”, comentó. Esa habilidad deben explotarla mejor para vender cualquier objeto, por muy pequeño que sea. Así, según Fernandes, podrán acumular dinero y podrán invertirlo de la mejor manera.

Cáncer:

Contrario a los demás, ellos sí saben ahorrar y ser generosos con sus familiares. “Si son así siempre, atraerán más dinero”, recalcó.

Leo

Los nacidos en este signo son los no duran mucho tiempo con dinero en mano, según la astróloga: “Gastan para complacer a los demás”. De manera que deben reflexionar sobre qué es lo realmente importante para ellos mismos y no para las arcas de sus conocidos.



Virgo

¿Tacaños? “Les gusta controlar al extremo su dinero”, dijo Fernandes. Los invitó a darse uno que otro ‘gustico’, así sea con cosas que puedan parecer para algunos intrascendentes, como comprar plantas para el hogar.

Virgo Foto: iStock

Libra

“No saben ahorrar y son los que gastan en cosméticos para la cara”, comentó la astróloga. De manera que deben, además de mirar su apariencia física, reflexionar sobre su comportamiento con el dinero para no concentrarse en banalidades.

Escorpio

Siguiendo el ejemplo de Leo, los nacidos en Escorpio “son muy generosos”, pero “saben cómo gastar su dinero adecuadamente”. Fernandes destacó esas habilidades y los invitó a ahorrar más e invertir en algo que les dé ganancias.

Sagitario

“Valora tanto la libertad que ni el dinero lo detiene”, señaló. Son aquellos que prefieren viajar en vez de ahorrar para comprar, por ejemplo, una vivienda. Eso para la astróloga se debe corregir, ya que deben buscar el equilibrio, pues “la vida de paseo no lo es todo”.



Capricornio

En cambio, para la experta los capricornianos hacen todo lo contrario a los sagitarios: “Por ser muy racionales, no corren el riesgo de quedarse sin dinero”. Ella precisó que deben soltarse un poco y no atarse tanto al trabajo y la acumulación monetaria.

Acuario

“No son ahorrativos y no están apegados al dinero”, dijo. Les hizo un llamado a organizar mejor sus finanzas con tal de asegurar grandes inversiones y fortunas futuras.

zodiaco Foto: iStock

Piscis

Como un reflejo de los nacidos en Acuario, los Piscis “no se preocupan por ahorrar”. Así que Fernandes cree necesario que lo reconsideren y, aunque gasten en fiestas u otro tipo de actividades de ocio, sí ahorren más.



A partir de lo mencionado por la astróloga Márcia Fernandes, ¿qué piensa y qué recomendaciones seguiría?

Tendencias EL TIEMPO