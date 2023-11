Los cuatro signos del zodiaco que más tardan en superar a su ex: ¿está el suyo?

Según la astrología, de acuerdo con la fecha en que se nace, se pueden llegar a determinar ciertos aspectos de la personalidad que van regidos por el signo zodiacal. Ante esto, ¿a quiénes les cuesta más superar a su ex?



(Lea también: Carreras y trabajos recomendados según su signo astrológico).



El amor es una de las emociones que más mueve el mundo y por la que se han creado canciones, poemas, libros, películas y más. Cuando este no funciona o no es correspondido por alguna razón, llega el desamor que para muchos es difícil de superar.

Al parecer, la astrología tiene algunas explicaciones del por qué sucede el que no se pueda olvidar con facilidad a esa persona que al inicio despertó sentimientos de cariño, ilusión y felicidad.

Signos del zodiaco que tardan más en superar a su ex

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Los nacidos bajo este signo se caracterizan por ser muy comprometidos en una relación. Les gusta la estabilidad, lo duradero, por lo que si por alguna razón se acaba el compromiso tendrán presente a esa persona por mucho tiempo, debido a que se aferran a ese sentimiento.

Facebook Twitter Linkedin

Tauro es el segundo signo del zodiaco y el primero de cualidad fija y negativa/femenina.​​ Foto: istock

(No deje de leer: Estos son los signos zodiacales más apasionados en el sexo).



Igualmente, se les hace difícil olvidar porque guardan cartas, regalos, mensajes de texto, fotos y más cosas que les recuerdan constantemente lo felices que fueron en ese entonces.

Cáncer (21 de julio al 22 de julio)

Gracias a que son bastante emocionales, se aferran a recuerdos, fotos, regalos o cualquier cosa que les ayude a mantener presente a esa persona que tanto aman, a pesar de que ya no estén juntos. Llegan a creer que si dejan ir esos sentimientos una parte de ellos mismos también desaparecerá.

Facebook Twitter Linkedin

Cáncer es el cuarto signo del zodíaco, el segundo de naturaleza femenina / negativa​ y el segundo de cualidad cardinal.​ Foto: iStock

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Al ser tan analíticos, se concentran en examinar qué pudo haber pasado para que las cosas no funcionaran. De la misma manera, son personas que creen en las segundas oportunidades, por lo que dejan la puerta abierta para un regreso de ese ser amado.



(Le podría interesar: ¿Cuáles son los signos del zodiaco más ‘difíciles’ de tratar?).

Facebook Twitter Linkedin

Virgo es el sexto signo del zodíaco, el tercero de naturaleza negativa y de cualidad mutable.​​ Foto: iStock

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Es otro signo bastante sentimental, por lo que suele aferrarse a esa pareja del pasado, aunque él o ella ya no quieran saber más de su existencia. Si no se proponen superar y olvidar, difícilmente podrán abrirse en el futuro para alguien más.

Facebook Twitter Linkedin

Piscis - signo del zodiaco Foto: istock

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO

Kimberly Reyes contó el incómodo momento que vivió con un hombre en su viaje a España

Mauricio Leal: lo que se sabe del supuesto pretendiente en la película de Netflix

¿No ha armado el arbolito de Navidad? Aquí las mejores tendencias para 2023