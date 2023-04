Cuando se trata de comida, no siempre se coincide con los mismos gustos con las otras personas y esto se debe a factores que se han encargado de provocar el gusto o disgusto por ciertos alimentos en específico.

Recuerde que las lentejas son legumbres ricas en fibra que puede añadir a su dieta. Foto: iStock

De acuerdo con el medio de televisión, internet y radio de Reunido Unido BBC, lo anterior se debe a cuestiones de genética; las experiencias que se hayan tenido a lo largo de la vida frente a la comida y el rol del sexo, dado que esto se debe a los estereotipos que se generan en la sociedad sobre lo que deberían comer hombre y mujeres, entre otros.



No obstante, el horóscopo afirma que dependiendo del signo zodiacal al que pertenezca, este determinará aspectos de su personalidad y al mismo tiempo su comida preferida.

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

De acuerdo con el periódico argentino el Clarín, las personas que perecen a este signo no tienden a engordar con facilidad; no obstante, son aficionados a comer dulce.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

Dado que se caracterizan por llevar una vida muy sedentaria, probablemente puedan desarrollar la posibilidad de sufrir de sobrepeso, por lo que se les recomienda ingerir "alimentos integrales, cereales y verduras", según como se lee en el medio anteriormente mencionado.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Los Géminis llevan una vida muy activa y desordenada, por lo tanto, es recomendable que generen un hábito en el horario del consumo de las comidas para que estas puedan ser provechosas para el cuerpo.

(Puede leer: Zodiaco, salud y comida).

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

Este signo zodiacal determina que quienes nacieron bajo él tienden a tener un estado de ánimo muy cambiante, lo que causa que su sistema nervioso se vea afectado.



Basado en lo anterior, la página web Mejor con Salud recomienda que quienes pertenezcan a este signo consuman vegetales, legumbre y frutas.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Estas personas disfrutan del deporte, por lo que constantemente se encuentran quemando un alto nivel de calorías, además de ser amantes a la carne. Por lo tanto, se les recomienda añadir a su menú "carnes con bajo contenido graso y frutas y verduras ricas en vitamina C y E. A la hora de evitar alimentos, deben optar por el café, el té, las bebidas alcohólicas y la manteca", de acuerdo con lo informado por Clarín.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Por otro lado, el diario Hola afirma que la actividad favorita de los Virgo es comer, por lo que aconseja que mantengan una dieta en la que el desayuno sea la comida más importante del día; sin embargo, deben consumir "alimentos energéticos con patatas, legumbres cocidas, huevos, pescados, y zanahorias cocidas".

El horóscopo da la posibilidad de conocer aquellos signos que son más intuitivos. Foto: iStock

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Tienden a tener una dieta balanceada; no obstante, el hidratarse es una de las cosas que se les olvida constantemente. Por lo tanto, es necesario determinar la cantidad de agua diaria que debe consumir para mantener una vida balanceada, según como afirmo la revista femenina Enfemenino.

(También: Los signos zodiacales más independientes y sus características).

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

Las personas que pertenecen a este signo son caracterizadas por consumir en gran medida el picante, por ende, el medio anteriormente mencionado aconseja consumir "legumbres, hortalizas y frutas" que ayudarán a equilibrar su alimentación y las posibles enfermedades que el picante puede ocasionar.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

De acuerdo con la página web de la cadena televisiva estadounidense Univisión, los Sagitario "intuyen que algo no les va a caer bien o no les gustará, por más que les insistan o vean que todo mundo está probando". Así que cada persona conoce con exactitud los alimentos que pueden o no consumir.

Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Los Capricornio se caracterizan por sufrir de los dientes y de los huesos, por ende, el medio anteriormente mencionado recomienda la ingerir gelatina, verdura y frutos secos, alimentos que contienen gran cantidad de calcio y magnesio.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Ellos se caracterizan por arriesgarse a probar nuevos alimentos; no obstante, se recomienda mantener una alimentación balanceada.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Los Piscis "pueden acercarse a la comida como un camino hacia lo espiritual, así que algunos de ellos son estrictos veganos o siguen dietas muy estrictas o relacionadas con alguna filosofía o religión concreta", según como informó el medio citado.

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS