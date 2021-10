¿Qué significa ‘evil be like’, meme viral de fotos de famosos en negativo?

Por estos días se han hecho virales los memes de ‘evil be like’ en los que las personas exponen cómo sería la versión malvada o el alter ego de las celebridades, con frases que expresan todo lo contrario a sus conductas o frases reconocidas.

De acuerdo con el portal ‘Know your meme’, esta tendencia inició en septiembre utilizando a músicos o íconos de la cultura pop y haciendo su lado “maligno''. Sin embargo, este meme ya migró a otras redes y se usa para cualquier persona famosa.



Según el diario ‘La Razón’, algunos internautas le atribuyen el origen del meme a una usuaria de Twitter que cambió el título del disco de Ariana Grande: ‘God is woman’ a ‘Ariana Grande evil be like: God is a man’. Aún así, hay quienes le atribuyen el origen a una imagen de Martin Luther King en Facebook.



(Leer más: Caso Gabby Petito: ¿qué se sabe de la muerte del novio de la 'influencer'?).



Para utilizarla, simplemente debe poner la foto con los colores en negativo de algún cantante o celebridad y escribir: ‘Evil (nombre de la persona) be like’. Puede usar el contrario de sus conductas o de alguna frase que utilice frecuentemente, aunque no represente algo malvado, de hecho, en ocasiones es usado para mostrar la versión positiva de algo que usuarios consideran malo.



Por ejemplo: Si el personaje del que va a hacer el meme es reconocido por afirmar que le gusta la carne, su alter ego debe decir que es vegetariano y viceversa. Se trata de mostrar al ‘gemelo malvado’.



Algunas de las imágenes más virales en Twitter se han hecho con Diomedes Díaz, Rosalía, Darío Gómez, la influencer ‘Maria José’, las películas de ‘Barbie’, entre otros.



(Siga leyendo: ‘Me quieren ver en huesos’: joven arremete contra la industria del modelaje).

Evil María José be like: pic.twitter.com/QP9L5j3F1Z — Natssss (@Nataliastasio) October 20, 2021

Evil Barbie la princesa y la costurera be like: pic.twitter.com/ESMxfrZO6u — ⚡ꪶꪖꪊ ડρꪖᥴꫀ⚡ (@LauSpaceBunny) October 19, 2021

Benditos memes de Evil Be like estan buenos 😂😂 pic.twitter.com/8QDpNEGM7f — 🚦Luis9️⃣7️⃣Espitia (Mr. X)🏎️ (@luis97esp) October 18, 2021

(Lea también: ¿Qué es la 'manicura abstracta', nueva tendencia de moda?).

Evil Darío Gómez be like pic.twitter.com/MdG3Sqhg67 — Lopezgrafico (@Lopezgrafico) October 18, 2021

Evil Pibe Valderrama be like… pic.twitter.com/aayrn6IvN5 — Lopezgrafico (@Lopezgrafico) October 20, 2021

Evil Eddy Herrera be like: pic.twitter.com/V0BrHuPfcR — El Fake Post (@elfakepost) October 18, 2021

Evil Bad Bunny be like pic.twitter.com/76Go0L5qdV — 𝖍𝖚𝖘𝖙𝖑𝖊𝖗 (@_juananvaldi_) October 20, 2021

Algunos artistas han replicado las imágenes que hacen sobre ellos y hasta el momento no se conoce sobre molestias sobre el contenido de estos memes por parte de los famosos.

