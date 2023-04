Incluso en las relaciones más estables, duraderas y prometedoras, soñar con una infidelidad, ya sea protagonizándola o siendo la persona engañada, es motivo de preocupación. Las alarmas se prenden, los miedos surgen y los pensamientos intrusivos aparecen de la nada para robar la paz que antes se creía imperturbable.

A menudo, se tiende a pensar que los sueños relacionados con la infidelidad alertan o anticipan un posible engaño en la relación. Sin embargo, son varios los expertos que coinciden al señalar que poco o nada tienen que ver con el engaño en la vida real.

¿Ha soñado usted, alguna vez, que está siendo infiel a su pareja con otra persona? Si su respuesta es sí, hace parte del incontable número de personas a las que también les pasa. “Los sueños de tener relaciones sexuales o besar a otras personas que no sean tu pareja son extremadamente normales”, explica el psicólogo y psicoterapeuta David Helfand para Insider.



Para la doctora Fran Walfish, en diálogo con Bustle, soñar con que se le es infiel a la pareja brinda una señal muy clara: existen conflictos que la persona está tratando de entender, enfrentar y resolver. Más allá de la acción, que en este caso es la infidelidad, el sueño deja al descubierto cómo se siente el individuo en la vida real.

“Un sueño es un salón de espejos”, dice la escritora Theresa Cheung. De allí que resulte importante que los individuos se fijen en los detalles esenciales y vayan mucho más allá del acto superficial, que es el engaño. ¿Existen sentimientos reprimidos? ¿Podría ser el sueño una señal de desconfianza o un signo de que hay asuntos sin resolver?

Soñar con una infidelidad puede ser una señal de que la persona necesita trabajar en sí misma. Foto: iStock

“Los sueños tienden a ser metáforas y no siempre representan lo que parecen representar”, explica el terapeuta de relaciones Jaime Bronstein a la revista InStyle. Esta opinión también la comparte Cheung, quien apunta a que estas historias son producto de inseguridades, miedos ocultos y problemas en la relación.



A continuación algunos de los significados que los expertos les atribuyen a este tipo de sueños.

Hay problemas de confianza

Una de las causas más comunes por la que una persona puede soñar que le es infiel a su pareja está relacionada con la confianza. Esto puede ser una señal de que está luchando con temores de la relación o con inseguridades hacia el otro individuo o, en su defecto, propias.



“Engañar o ser engañado en los sueños a menudo significa que no estás confiando en tu pareja, o sientes que tu pareja no confía en ti”, detalla la asesora de relaciones y escritora Callisto Adams para el medio digital estadounidense citado anteriormente.

Para Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, los sueños pertenecen a una expresión del mundo subconsciente que puede incluir, entre otras cosas, las preocupaciones reprimidas, los temores o las inseguridades. En esos casos, los especialistas recomiendan tratar de identificar las causas subyacentes para identificar los motivos de la falta de confianza.

Este tipo de sueños pueden ser señal de desconfianza o inseguridad con la pareja. Foto: iStock

“Mira hacia adentro y trata de identificar de dónde podrían provenir tus problemas de confianza. Esa desconfianza puede tener que ver con tu pareja, incluso podría ser desconfianza en ti mismo”, aconseja Chris Brantner.

Hay culpa hacia la pareja



La razón principal por la que engañas en tus sueños es porque, en el fondo, sientes culpa o preocupación por algo FACEBOOK

TWITTER

Lauri Loewenberg, analista certificada de sueños y miembro de la Asociación Internacional para el Estudio de los Sueños (IASD), dice que soñar con ser infiel a la pareja puede ser un signo de culpa o preocupación.



“En mi investigación y experiencia ayudando a mis clientes a comprender sus sueños infieles, he encontrado que la razón principal por la que engañas en tus sueños es porque, en el fondo, sientes culpa o preocupación por algo que estás haciendo que te está quitando el tiempo”, revela la experta en diálogo con Women's Health España.



Este sentimiento puede estar impulsado, en parte, porque hay una confesión pendiente detrás. ¿Dañó un objeto del patrimonio familiar y no le contó a su pareja? ¿Tomó una decisión trascendental en secreto? ¿Adelantó un capítulo de la serie que veían juntos y no le dijo nada? Aunque hay razones que tienen mucho más peso que otras, al final, el resultado es el mismo: un sentimiento de culpa que se traduce en sueños intrusivos.



Adams sugiere identificar el sentimiento que sobreviene al sueño. Si sintió alivio, puede ser que vaya siendo hora de sincerarse con su compañero o compañera sentimental.

Hubo engaño en una relación anterior



Incluso si no ha engañado a su pareja actual, el sueño puede estar relacionado con un sentimiento de culpa proveniente de una relación anterior. Para Loewenberg, la infidelidad puede ser traumática y dejar una cicatriz emocional que perdura con los años. Esto incluye la culpa con el transgresor.



En esos casos, se hace indispensable identificar cuál es la fuente de la culpa o de la desconfianza y, de ser posible, dialogar con la pareja al respecto. En la mayoría de situaciones, estas conversaciones abiertas terminan por fortalecer el vínculo emocional y, en las peores, desencadenan miedos del pasado poco fructíferos.

Incluso si no ha engañado a su pareja actual, el sueño puede estar relacionado con un sentimiento de culpa proveniente de una relación anterior. Foto: iStock

Cuando se ha experimentado abandono, negligencia o rechazo en experiencias personales anteriores, es más común que los sueños respondan al miedo al abandono.



“La razón más común por la que ocurren los sueños infieles es el miedo a que la relación termine. Como humanos, nuestros miedos surgen durante nuestro estado de sueño cuando nuestra mente no está ahí para censurar o presionar. sentimientos y pensamientos lejos”, detalla Bronstein a InStyle.



De la misma manera, los expertos señalan que pueden ser producidos cuando la relación ha llegado a una encrucijada o cuando hay decisiones trascendentales por delante como, por ejemplo, un matrimonio o una mudanza.

Hay desconexión en la relación



Si bien se pueden adjudicar muchas causas a este tipo de sueños, la desconexión es una de las más usuales. La insatisfacción emocional y sexual, por lo general, puede dar paso a este tipo de historias en la cabeza de una persona.



El psicólogo y terapeuta David Helfand explica, en entrevista con ‘Insider’, que los sueños infieles tienden a darse con mayor frecuencia después del período del enamoramiento, pues los sentimientos, las pasiones y las rutinas cambian con el pasar del tiempo.

Los sueños infieles pueden estar dados por insatisfacción emocional o sexual. Foto: iStock

“Tal vez estés fantaseando con una posición sexual que tu pareja no quiere hacer. Si es así, es normal y saludable tener un sueño jugando eso con otra persona”, afirma el especialista.



En ese caso conviene no solo aclarar los sentimientos, sino también tener una charla con la otra persona involucrada emocionalmente. Es importante discutir los sueños, pues, en últimas, esto ayudará a mantener una relación más saludable y también a dar un mensaje sobre aquellas partes que necesitan atención en el individuo.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO