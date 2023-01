LOL, OMG, BTW, ASAP y otros términos son muy utilizados en las redes sociales, blog, podcast y mensajes de texto, estos acrónimos son expresiones en inglés que tienen significado, aquí le contamos cuáles son.

Los usuarios en redes sociales utilizan estas expresiones con el fin de tener una comunicación más práctica y con pocos caracteres.



Estas son algunas de las expresiones más populares en la actualidad, lo que traducen y en qué tipo de conversaciones las puede utilizar.



Las siglas y su significado a continuación han sido publicadas originalmente en el portal BritishBouncil.





1). LOL: Laughing Out Loud, significa: 'Reírse de forma muy notoria'.



2). OMG: Oh My God, significa: '¡Oh por Dios!'.



3). DIY: Do It Yourself, significa: 'Hazlo tú mismo'.



4). IDK: I Don’t Know, significa: 'No lo sé'.



5). BFF: Best Friends Forever, significa: 'Mejores amigos por siempre'.



6). FYI: For Your Information, significa: 'Para tu información'.



7). OMW: On my way, significa: 'En camino'.



8). FAQ: Frequently asked questions, significa: 'Preguntas frecuentes'.



9). THX: Thanks, significa: 'Gracias'.



10). ETA: Estimated time of arrival , significa: 'Hora estimada de llegada'



11). FB: Facebook



12). DM: Direct Message, significa: 'Mensaje directo'



13). YT: Youtube



14).XOXO: Siglas para mandar besos y abrazos a la hora de despedirse.

