Siga estos consejos sencillos para eliminar los rayones de la pantalla del televisor

En la actualidad, la mayoría de hogares cuentan con televisores de pantalla plana, desde 32 pulgadas hasta aquellos de grandes dimensiones, para sentirse casi en la sala de cine y así poder disfrutar de series, películas, deporte y noticias en general.



Sin embargo, cuando estas pantallas se rayan, los usuarios se preocupan, puesto que no quieren ver su inversión botada en la basura y buscan de alguna forma solucionar este problema.



Muchos, en el afán de resolver el problema, utilizan productos que no son los adecuados para hacerlo y terminan dañando la pantalla, lo que resulta más problemático al llevarlo a un servicio técnico y llevar a altos costos.

Para que esto no le suceda, lo primero que debe hacer es no alarmarse y buscar la solución adecuada, que puede ser consultar con un técnico.



Si no es algo que requiere asistencia técnica, puede optar por seguir estas instrucciones y así evitar que la pantalla de su televisión se dañe al limpiarlo o al tratar de quitarle rayas o huellas.



Consejos para limpiar su televisor y evitar dañarlo

Lo primero que debe hacer es apagar y desconectar el televisor. Limpie la superficie con un paño suave, limpio y seco. Este puede ser de microfibra para mayor seguridad. De esta forma, eliminará el polvo y la suciedad. Si aun así el rayón persiste, humedezca el paño con agua filtrada. Si ha consultado anteriormente con un técnico o ha adquirido un producto especializado en la limpieza de pantallas, humedezca el paño con esta sustancia y limpie suavemente la pantalla, con movimientos circulares, hasta que la imperfección desaparezca. Una vez el rayón haya desaparecido, seque la pantalla con un paño seco evitando frotar con fuerza.

Evite utilizar sustancias como alcohol u otros que no estén avalados por profesionales y si la imperfección no se quita, consulte con el servicio especializado de la marca de televisor que tenga.

