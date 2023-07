El programa de entretenimiento del canal RCN TV, MasterChef Celebrity Colombia, es uno de los más vistos en las noches del país. El reality show es protagonizado por varias personalidades de la farándula criolla, actores, comediantes, influenciadores, entre otros, quienes compiten por el título de ‘grandes cocineros’.

En un reto de salvación por equipos, los participantes tuvieron la oportunidad de quitarse los delantales negros, en una preparación donde el ingrediente principal fue el café.

También puede leer: Un reto ‘sin pelos en la lengua’ vivieron los cocineros de MasterChef Celebrity

“Me siento incomoda, porque siento que siempre me están ignorando, aunque ya estoy acostumbrada, siempre soy la de los mandados, por eso ahora busco un oficio”, indicó la actriz durante una entrevista en el reto.



“Siempre estoy pendiente de cuando los que están cocinando necesitan algo, voy a traerlo, o cuando necesitan ayuda en alguna preparación, también estoy ahí atenta, pero realmente nunca me dan confianza. Realmente nunca los veo con ganas de aprovechar mis maravillosos talentos gastronómicos” agregó la cocinera.

Martha y Zulma aprendiendo a las malas la diferencia entre torta y tarta 😓 #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/bL8AjWJKE3 — Fernand und Leclerc (@FernandLeclerc1) July 27, 2023

Le puede interesar: Jairo Ordóñez de ‘MasterChef’ reveló penosa enfermedad que afecta su rostro

Ante las declaraciones de la famosa actriz, los usuarios de redes sociales expresaron su solidaridad, asegurando: “Qué mal que ignoren a Zulma. En este año en el programa veo mucho clasismo”, “Zulma es una tierna, necesito darle un besito en la nariz”, “Puedo entender que no confíen en Zulma para la pastelería porque no le ha ido muy bien en ello, pero al menos deberían incluirla en lo que van a hacer”.



Pues cuando hicieron el café que acompañaría la preparación, alcanzó para todos, menos para ella, por lo que aseguró: “será que mis compañeros, me ven invisible”.

Zulma diciendo que sus compañeros no la tienen en cuenta y que es invisible, la quiero abrazar 😭😭😭 #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/OlkCGufpeZ — gigi -4 THE5SOSSHOW (@hoodmessy) July 27, 2023

No eres invisible Zulmita, toda Colombia te apoya y cree en ti #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/Wtszrq0SLY — ✿ 𝑬𝒓𝒊 ✿ (@eriagdv) July 27, 2023

Yo a Zulma le perdono todo pero la metida de Carolina ¿qué? Cállenla. #MasterChefCelebritycolombia #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/88qwSkvncB — Dg (@Grigcj) July 27, 2023

Como Zulma espera que su parte del trabajo salga excelente para que los demás la tomen en serio, Zulma te entendiendo amiga somos una 😭😭😭#MasterChefCelebrity #MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/zt2R5r50mV — gigi -4 THE5SOSSHOW (@hoodmessy) July 27, 2023

CELEBRALO, A ZULMA LE QUEDARON BIEN LOS PALITOS DE QUESO #MasterChefCelebrityColombia #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/zFMVsC3bxW — ❝ ᴠᴀʟᴇ ♡ saw gotg x5 ❞ ࣪ ᭡ (@wattsxheaven) July 27, 2023

Jorge Rausch habla de MasterChef y de sus participantes

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO