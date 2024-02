'Siempre el mismo día': ¿quiénes son los protagonistas de la exitosa serie de Netflix?

Han transcurrido 15 años desde la publicación de 'Siempre el mismo día' por el autor británico David Nicholls, una novela que capturó corazones y que, en 2011, dio el salto a la gran pantalla con Anne Hathaway y Jim Sturgess como protagonistas.

En la actualidad, esta historia fue reimaginada en una miniserie de Netflix que se ha mantenido firme en el top 10 desde su estreno en febrero. A pesar de estar encabezada por Leo Woodall y Ambika Mod, quienes aún no son ampliamente reconocidos por el público local, la serie de 14 episodios ha cautivado a la audiencia.

La producción, al igual que su material original, explora la evolución de la relación entre 'Emma' y 'Dexter', quienes tienen visiones opuestas de la vida al conocerse.



A través de sus encuentros anuales cada 15 de julio, desde 1988, la narrativa aborda sus desafíos personales y profesionales, sumergiendo a los espectadores en una reflexión sobre el amor, el éxito, el fracaso y las pérdidas. Esta fecha coincide con la festividad de Saint Swithin, que según la tradición británica, predice el clima de los siguientes 40 días.

¿Quiénes son los protagonistas de 'Siempre el mismo día'?

Leo Woodall

Leo Woodall, un actor inglés de 27 años, ha sido elogiado por su versatilidad en roles previos, incluida su actuación en 'The White Lotus'.



A pesar de los desafíos de una agenda apretada, Woodall se sumergió en el universo de 'Siempre el mismo día' poco antes de su audición, enfocándose luego en perfeccionar su interpretación de 'Dexter'.

Entre las exigencias del guion, debió perfeccionar su acento, trabajar en su tono de voz, y sumergirse en la esencia del personaje, volando de Sicilia a Londres para las pruebas.

Ambika Mod

Por otro lado, Ambika Mod, de 29 años, ha demostrado ser una fuerza en ascenso en la actuación y la comedia británica, destacándose en 'This is Going to Hurt' antes de enfrentar sus dudas para encarnar a 'Emma'.

La actriz no creía ser la persona indicada para el papel y se negaba a asistir a los 'castings', según confesó a la revista 'Variety': “Simplemente no me veía como Emma”.

A eso se sumaba el hecho de que la actriz era un gran admiradora de la novela de 2009 y sus inseguridades, en ese momento, la llevaron a pensar que su participación “sería una pérdida de tiempo” para todos los involucrados en el proyecto. Sin embargo, luego de largas charlas con el autor y con el equipo de producción, finalmente aceptó el desafío.



La química entre Woodall y Mod ha sido fundamental para la serie, con ambos actores estableciendo una conexión profunda que refleja la dinámica entre 'Dexter' y 'Emma'. Mientras la actriz superaba sus reservas iniciales gracias al apoyo del equipo y el autor, Woodall se enfrentaba a los retos emocionales de su papel, buscando presentar la complejidad de su personaje con autenticidad.

A medida que sus carreras continúan evolucionando, tanto Woodall como Mod se embarcan en nuevos proyectos, con el primero confirmado para una producción de Apple TV+ y la segunda en un rol secundario en el thriller 'Playdate' de Disney+.

