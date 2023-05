Hace algunos años, los fanáticos de la popular serie de ‘Los Simpson’ han encontrado similitudes entre algunos de sus capítulos y la realidad. Uno de ellos es el ‘Springfield próspero o problemas con el juego’, emitido en 1993, que es una parodia de los magos Siegfried y Roy, reconocidos por su show en Las Vegas en el que presentaban un espectáculo con tigres blancos.



Lo más curioso de este capítulo era que uno de los animales atacaba a Roy. Luego, en octubre de 2003, este hecho se volvió una realidad, pues en medio de una presentación uno de los tigres atacó a uno de los ilusionistas, causándole graves heridas.

¿Quiénes eran Siegfried y Roy?

Siegfried Fischbacher y Roy Horn fueron una dupla de ilusionistas alemanes, nacionalizados estadounidenses, que se hicieron famosos en los ochenta y los noventa por sus espectáculos que combinaban magia y animales salvajes.



Entre 1990 y 2003 tuvieron un superexitoso show en Las Vegas llamado ‘Siagfried & Roy at the Mirage Resort Casino’. La relación de estos magos era más que amigos, eran amantes. Se cree que en un comienzo eran una pareja, pero luego su relación cambió convirtiéndose en una amistad.



¿Cómo fue su camino al éxito?

Sin embargo, estos dos hombres no siempre fueron compañeros y se conocieron de una forma muy curiosa.



Una vez Siegfried estaba haciendo un show de magia en un barco. Ahí solicitó un voluntario y apareció Roy, quien se convirtió en su asistente de forma permanente. Luego de esto, empezaron hacer shows juntos en el crucero, pero fueron despedidos cuando llevaron un guepardo para hacer un número.

Sin embargo, esto no fue problema porque encontraron otro barco que tenía como base Nueva York. Luego de unos años, trasladaron su espectáculo a los clubes nocturnos de Europa y hacían shows con animales exóticos como tigres.



La forma en la que se dividan era que Siegfried era el encargado de las ilusiones y Roy dominaba a las bestias. Esta combinación fue clave para su éxito. Finalmente, fueron descubiertos por productores de Las Vegas, quienes los llevaron a vivir a Estados Unidos. En 1981 formaron parte del show Beyond Belief en el New Frontier Hotel and Casino.

¿Cómo eran sus shows?

Con los años, el espectáculo de Siegfried & Roy fue creciendo en popularidad y en 1990 tuvieron su propio show en Las Vegas, pues eran uno de los mejores espectáculos que habían visto en la ciudad.



Su puesta en escena era impresionante, ya que tenían una escenografía maravillosa, bailarines, acróbatas y actores. Además, la música, el vestuario y sus coreografías hacían que este fuera de otro mundo.



Por el lado de los trucos de magia era las típicas ilusiones que hacen aparecer y desaparecer personas. Sin embargo, la parte más impresionante y llamativa era cuando interactuaban con los tigres blancos.

Llegaron hacer tan famosos que el tema principal de su show fue compuesto e interpretado por Michael Jackson, quien era uno de sus más grandes fans. La canción se llamaba ‘Mind is the Magic’.



Se cree que este dúo con sus shows generaba 45 millones de dólares. Siegfried & Roy habían alcanzado la cima del estrellato y eran multimillonarios. Sin embargo, en 2003 ocurrió un trágico accidente que le pondría fin a sus espectáculos.

El día del accidente

Este sucedió el 3 de octubre de 2003, el día del cumpleaños número 59 de Roy Horn. Una de las rutinas típicas que tenía el alemán era con un inmenso tigre blanco de nombre ‘Montecore’. Este pesaba 180 kg y media más de 2 metros de largo.



En el espectáculo Roy se le acercaba al tigre y le pedía al animal que le dijera ‘hola’ a la audiencia y para esto le extendía su brazo poniéndole el micrófono cerca a la boca. Ese día Roy hizo su número como lo había hecho cientos de veces antes, pero en esta ocasión ‘Montecore’ reacciono diferente e intentó morderlo, alcanzando la manga de su atuendo.



Según el testimonio Chris Lawrence, que era entrenador de animales del show y que estuvo presente ese día y practicado en la actividad, el animal no lo soltaba, lo que ocasionó que Roy se asustará y para desprenderse del tigre comenzó a gritarle ‘No’ y le golpeaba con el micrófono en el hocico.

El animal finalmente lo soltó y cuando hizo Roy retrocedió. El tigre interpretó esto como cuando una presa se le escapa y decidió atacarlo. Se le tiró encima de sus piernas y en milésimas de segundos estaba mordiéndole el lado derecho del cuello y lo arrastró atrás del escenario.



En este lugar los entrenadores usaron el extinguidor para rociar al tigre y le aplicaron una técnica metiéndole los dedos en la boca para que soltara a Roy, lo cual funcionó, pues soltó al alemán.



Esto ocurrió ante 1.500 espectadores, mientras todo esto sucedía, Siegfried le anunciaba al público que la función había sido suspendida.

Roy sobrevivió al ataque, pero quedo con grandes secuelas, pues sufrió un daño severo en la espina dorsal y tuvo un derrame cerebral. Además, perdió mucha sangre y sufrió varias lesiones en su cuerpo.



El alemán quedó en una silla de ruedas para siempre y necesitaba a un asistente que se encargara de interpretar todo lo que él decía, pues su capacidad para hablar también se había visto afectada.

¿Qué paso después?

Desde que sucedió el accidente decidieron suspender el show. Los alemenes intentaron incursionar en la TV, produciendo una serie animada en 3D sobre ellos mismos y sus tigres, pero fue un fracaso total y solo duro una temporada.



Actualmente, existe un zoológico en Las Vegas llamado Siegfried & Roy’s Secret Garden and Dolphin Habitar y es el lugar donde ellos entrenaban a los animales para sus shows. En el 2010, realizaron un espectáculo a modo de despedida, solo para amigos y fans. Este no fue como a los que acostumbraban hacer, solo fue una pequeña demostración.



Roy Horn falleció en 2020 a los 75 años a causa de covid-19. Al año siguiente, Siegfried, murió a los 81 años debido a un cáncer de páncreas.

