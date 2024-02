Sicario de Griselda Blanco contó detalles de su personalidad: ‘Le gustaba la violencia’

Varias series han tratado de contar la historia de la conocida ‘Madrina de la mafia’, Griselda Blanco, algunas, según conocedores, con imprecisiones.



Ahora, que se lanzó la serie ‘Griselda’ en la plataforma de streaming Netflix, varias personas han salido a informar que hicieron parte de la vida de esta narcotraficante, con el ánimo de tener sus ‘15 minutos de fama’.



A pocos días del lanzamiento de la serie, de seis capítulos, ya suma más de 20 millones de vistas y se encuentra en el Top 10 de las series más vistas en alrededor de 89 países.

La interpretación de Sofía Vergara como la protagonista de la serie, ha hecho que esta gane popularidad, sin embargo, afirman que muy poco se parece la actriz a Griselda y que algunos de los datos tomados por la producción no son reales.



De acuerdo con el documental 'Cocaine Cowboys 2. Hustlin' With the God Mother', Griselda llegó a Medellín, oriunda de Santa Marta, con su mamá Ana Lucía Restrepo en 1955, comenzando sus pasos en la delincuencia a temprana edad.



Según la periodista Jennie Erin Smith, en su libro 'Cocaine Girl', Blanco se casó a la edad de 13 años con un falsificador de documentos llamado Carlos Trujillo, con quien tuvo sus tres hijos, Dixon, Uber y Osvaldo, quienes también terminaron muertos siendo muy jóvenes.



Como varios de los narcotraficantes conocidos, Griselda también tenía su 'sicario de confianza', quien fue Jorge Ayala Rivera, alias 'Rivi', que le contó al documental 'Cocaine Cowboys' que era muy difícil persuadir a 'La Madrina' cuando se trataba de no quitarle la vida a alguien: "a ella le gustaba matar", afirmó el 'Rivi'.



El 'Rivi' fue clave en el juicio que se le realizó a Blanco, puesto que ella estaba acusada de al menos 250 asesinatos, pero por el testimonio de su 'sicario de confianza', solo se le imputaron tres de ellos.



Blanco estaría en la cárcel por 15 años, pero por su colaboración con la justicia, obtuvo una rebaja que le permitió volver a Colombia, específicamente a Medellín, en el 2004.



Allí, estuvo radicada en el barrio El Poblado, hasta que vio su fin por las balas de dos sicarios que la atacaron mientras se encontraba en una carnicería en el 2012.



'La madrina' también fue conocida por haber estado involucrada en la muerte de sus exesposos: Alberto Bravo y Darío Sepúlveda, padre de su único hijo vivo, Michael Corleone Blanco.



"Si te compraba drogas y no te quería pagar, te mataba también”, aseguró el sargento Nelson Andreu al documental en mención.



Estas y muchas historias seguramente se conocerán en las próximas semanas, puesto que Griselda es el tema preferido en Colombia. Habrá que esperar qué otros datos salen a la luz.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

