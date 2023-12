¿Es verdad que el sereno lo 'patea' cuando toma y lo pone borracho? Experto responde

Es una costumbre global acompañar las fiestas, y especialmente las de Fin de Año, con bebidas alcohólicas.



Y alrededor de las bebidas alcohólicas existen muchas creencias y mitos, entre los que destaca uno que circula por todos los rincones del país: que el ‘sereno’, o la brisa nocturna, ‘patea’ a los borrachos y aumenta los efectos del alcohol en el cuerpo.

Pues bien, ante lo esparcida que está esta creencia y la cantidad de gente que condiciona sus actividades por ella, ‘W Radio’ se contactó con el médico hepático Óscar Beltrán, para comprobar o desmentir el mito.



Beltrán comenzó su entrevista hablando de las consecuencias generales que tiene el exceso de alcohol en el cuerpo y del acercamiento al trago en la actualidad: “el alcohol en exceso hace daño, si se hace con equilibrio, sin exceder, indudablemente puede, razonablemente, no producir daño hepático”



“Probablemente, el trago más subvalorado es la cerveza, tiene una concentración muy baja de alcohol, pero si las personas se exceden y toman, por ejemplo, tres cervezas, es como si tuvieran 100 centímetros de whiskey o ginebra”, contó el médico.

En cuanto al mito del sereno, el doctor aclaró que las creencias sí tienen fundamentos científicos: “Si usted está tomando alcohol y sale a lo que llama la gente popularmente como el sereno, se produce una vaso-contracción de los vasos sanguíneos con el frío y se aumenta la concentración del alcohol en el cerebro, y eso hace que se pueda emborrachar rápidamente en esas circunstancias”.



También expuso otras condiciones corporales que hacen que la absorción del alcohol sea más rápida, como tener el estómago vacío o sufrir enfermedades hepáticas previas, como el hígado graso.



Por último, volvió a recomendar moderación en el consumo de esta sustancia durante las fiestas de Fin de Año: “el alcohol produce el fenómeno de intoxicación que comienza con la exaltación de la amistad, todos se vuelven amigos, y eso se correlaciona con los niveles del alcohol en sangre. No excederse, no combinar y no tomar con el estómago vacío, todo eso evita que usted haga las fases de intoxicación del alcohol”

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

