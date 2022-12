Si usted es de los que acumula monedas de mil en su alcancía o, al menos, lleva una en su billetera, deberá saber que se encuentra frente a un tesoro monetario más valioso de lo que pensaba. Si, por el contrario, no reparaba en su existencia, lo hará después de conocer cuánto puede ganar por una con un diseño en particular.



Entre decenas de intercambios monetarios que se hacen al día, todas las monedas parecen iguales. Sin embargo, no lo son: un ligero cambio de posición en uno de los diseños de las caras, según un reconocido coleccionista de TikTok, podría hacer la diferencia entre mil y 600 mil pesos colombianos.

El encargado de develar este insólito y desconocido secreto fue @nan2med, un popular coleccionista que se dio a la tarea de poner sobre la mesa 11 monedas de mil de años diferentes -desde 2012- para comparar por qué una era más valiosa que las otras. La respuesta la encontró nada más y nada menos que en una de las caras de la pieza de metal.

El procedimiento que llevó a cabo el tiktoker, para encontrar la diferencia entre una moneda y las otras fue tomar la pieza por la parte de enfrente -la que deja a la vista el número 1.000- y, acto seguido, girarla para poder contemplar el diseño de la tortuga caguama que reposa en la parte de atrás. “Si ponemos una moneda de frente y la giramos, vemos a la izquierda la tortuga”, explica el coleccionista.

En Mercado Libre, una moneda de giro de mil pesos puede oscilar los 600 mil. Foto: Captura de pantalla Mercado Libre

Una a una, el hombre, que se dedica a hallar diferencias valiosas en los billetes y monedas de varios países, realiza los mismos pasos con cada una de las piezas expuestas en la mesa. El resultado: todas, a excepción de una, poseen la tortuga en la parte lateral izquierda.

Mientras que en las monedas tradicionales el diseño del animal marino aparece en el lateral izquierdo, en las piezas valiosas reposa en la parte baja. “Esto es lo que se conoce como una moneda de giro”, explica el coleccionista, quien además, hace una breve búsqueda en la plataforma Mercado Libre para conocer el precio en el mercado al que se pueden vender: 600 mil pesos es la, para nada despreciable, suma que ofrecen por este particular objeto.

Algo similar pasa con las monedas de 200

“Esa moneda de 200 tiene un giro de 90 grados, mientras que las monedas normales no lo tienen”, señala el hombre en otro video de TikTok y, segundos después, explica que pueden llegar a costar entre 10.000 y 50.000 pesos colombianos.

Las monedas de 200, por su parte, tampoco están exentas a tener un valor coleccionable mayor. De acuerdo con @nan2med, lo común es que al girarlas -desde la parte que deja a la vista el valor- aparezca un diseño en forma de cruz. De obtener una equis, en vez de cruz, se está enfrente de una moneda de giro.

