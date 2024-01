¿Si su dedo índice es más corto que el anular, es usted psicópata? Expertos responden

Se le dice “psicópata” a las personas con un trastorno de personalidad antisocial (TPA) que causa patrones de manipulación y violación de los derechos de los demás, según el Dr. Prakash Masand.



(Lea también: Robert Hare: ¿qué es y cómo funciona el test de personalidad de psicopatía?).



Masand le explicó al portal ‘Healthline’ que la palabra “antisocial” puede generar confusión en algunas personas: “La mayoría de las personas podría asumir que esto describe a alguien que es reservado, solitario, introvertido, etc. Sin embargo, este no es el caso del trastorno de personalidad antisocial”, explica. “Cuando decimos antisocial en el TPA, significa alguien que está contra la sociedad, las reglas y otros comportamientos que son más comunes”.

Una persona psicópata es irresponsable socialmente, presenta dificultad para mostrar remordimiento o empatía, muestra indiferencia general hacia la seguridad y responsabilidad y tiende a manipular, mentir o lastimar a los demás sin reparo alguno.

Sobre las razones detrás de una personalidad psicopática también se ha especulado bastante, y mientras muchos sugieren que los traumas y las experiencias vividas son el principal causante, un nuevo estudio pareciera sugerir que es de nacimiento, y que, además, podría diagnosticarse con una característica física.



(Relacionado: ¿Cómo descubrí que soy un psicópata?).

El estudio



El estudio fue hecho por un grupo de investigadores del ‘Centre de recherche Charles-Le Moyne’ en Quebec, Canadá, y publicado en el ‘Journal of Psychiatric Research’.



En él, se estudiaron a 80 personas: 44 de las cuales habían sido diagnosticadas con trastorno de personalidad antisocial (TPA), desorden de uso de anfetaminas, o ambos; y 36 personas sanas.



En los sujetos de estudio, los científicos analizaron la proporción de longitud entre los dedos anular e índice de la mano derecha, teniendo en cuenta que estudios previos han descubierto que la longitud de los dedos depende de las cantidades de testosterona y estrógeno a las que un feto es expuesto en el vientre de su madre. Entre más exposición a la testosterona, más largo será el dedo anular en comparación al índice.



(De interés: Psicópatas integrados: el tigre no es como lo pintan).



Los resultados del estudio parecieron concluir algo claro. Serge Brand, quien encabezó la investigación, le dijo al portal ‘PsyPost’ lo siguiente: “Entre más señales de psicopatía mostraba un paciente adulto, más parecía que había sido expuesto a niveles más altos de testosterona y más bajos de estrógeno durante el periodo prenatal de su vida.

Sin embargo, Brand también enfatizó en que tener el dedo anular más grande que el índice no era un diagnóstico claro e infalible de psicopatía: “Es importante comprender que la proporción de longitud de los dedos como indicador de una exposición específica a esteroides sexuales prenatales no debe entenderse como el destino irrevocable de una persona”.



En general, los hombres suelen tener el dedo anular más largo que el índice, por su alta exposición a la testosterona, independientemente de tener un diagnóstico psicopático o no. Lo que sí se ha comprobado es que este diagnóstico es mucho más común en hombres que en mujeres, así que relacionarlo con la testosterona no resulta descabellado.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Impactante: así luce el lugar de la tragedia de los Andes, de ‘La sociedad de la nieve’

La inexplicable señal que fue captada fuera de la galaxia que está analizando la Nasa

¿Cuánto vale el mezcal que vende Maluma y en dónde se consigue?