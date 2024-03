Si realiza estás actividades con su pareja, su relación podría durar más: le contamos

Pasar tiempo con la pareja es importante para que la relación se fortalezca, pero también es necesario mantener la individualidad de cada uno. Hacer actividades por separado y en pareja permite que los miembros eviten caer en la monotonía y que la relación se pueda llegar a tornar aburrida y predecible.

En los últimos años, se ha implementado la tendencia de tener relaciones sanas y duraderas; de igual forma, expertos en relaciones de pareja han descubierto prácticas, frases y actividades que podrían fortalecerlas y fomentar la fuerza y estabilidad en una pareja.

Las relaciones amorosas suelen ser complicadas, pues al haber dos personas involucradas, con diferentes gustos, necesidades, formas de ser o pensar, se van a generar momentos buenos, malos y de desacuerdos; sin embargo, el portal ‘Psicología y mente’ menciona cinco actividades en pareja que podría fortalecer la relación.

Cinco actividades que podría fortalecer la relación en pareja

Viajar juntos



Vivir nuevas experiencias en pareja, crear recuerdos, conocer nuevos lugares es una de las actividades que ayudaría a fortalecer la confianza, conocer a la pareja y fortalecer el vínculo emocional.

El portal ‘Psicología y mente’ dice que los viajes pueden “obligarlo” a pasar tiempo de calidad con la pareja, a estar presente y podría ayudar a mejorar la comunicación, por lo que crear planes y trabajar en equipo para lograrlos, ayuda a que los dos sientan que están en el mismo equipo y que tienen un objetivo en común que los une.

Limpiar, remodelar o decorar la casa

Según menciona un estudio publicado del ‘Council of Contemporary Families’ compartir tareas y actividades del hogar ayuda a crear parejas mucho más felices. Realizar las diferentes labores de la casa en pareja ayuda a promover el trabajo en equipo y además, crea una división de responsabilidades más equitativa e incluso fortalece los vínculos.

Tener conversaciones y saber escuchar



Una buena comunicación es la base de una relación sana, el portal ‘Psicología y mente’ recomienda que cuando se sienta inconformidad, incomodidad o se tenga algún desacuerdo con la pareja lo que se debe hacer es elegir un momento y un lugar donde no se tengan otras distracciones, donde no esté la televisión encendida y no se estén resolviendo cosas del trabajo para dialogar.

Hablar abiertamente, de forma concreta, clara y sin enojo, donde se le dé importancia a las inconformidades de la pareja o a los temas importantes que se estén discutiendo, hay que saber hablar y escuchar activamente para comprender lo que el otro está diciendo y ayudar a que se sienta valorado.

Pasar tiempo juntos, pero también separados



Es importante compartir tiempo de calidad en pareja, tener actividades en común y vivir nuevas experiencias, pero también es importante tener momentos para sí mismo, esto con el fin de que las relaciones se vuelvan codependientes, menciona el portal ‘Psicología y mente’.

Hacer ejercicio juntos

De acuerdo con ‘Psychology Today’, entrenar con la pareja no solo tiene beneficios físicos, también se ha demostrado que esto ayuda a mejorar el estado de ánimo y a aumentar la satisfacción, además de que el ejercicio disfruta más y ofrece más posibilidades de apegarse a una rutina y de no renunciar.

