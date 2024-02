Si existieran extraterrestres inteligentes, no viajarían por el espacio, señala estudio

Algunas condiciones físicas de los planetas limitarían los viajes a otros mundos y la capacidad de explorar el espacio. Por esta razón, si existieran los extraterrestres inteligentes, no realizarían estos trayectos, según señaló un nuevo estudio publicado en el 'Journal of the British Interplanetary Society'.

¿Por qué no viajarían por el espacio?

La investigación evaluó la posibilidad de que los extraterrestres vivan en otros mundos. Sin embargo, habría una probabilidad que afectaría su exploración: las limitaciones físicas que tienen algunos planetas.



Para los científicos, si estos seres hicieran ese tipo de viajes, su raza no perduraría. Por ejemplo, detallaron la influencia ejercida por la velocidad de escape.



Esta permite que una especie se lance al espacio y explore su sistema solar. El planeta Tierra tiene una velocidad promedio de 11,19 kilómetros por segundo. Aproximadamente, unos 40280 km/h kilómetros por hora.

(A continuación: 'En 2024 las razas empiezan a entrar': Mafe Walker sorprende con llamativa 'predicción').

Facebook Twitter Linkedin

Los viajes a través de algunos planetas serían difíciles para esta especie, según expertos. Foto: iStock

De acuerdo el estudio, esta es la capacidad que deben alcanzar las naves para escapar de la atracción gravitacional del cuerpo celeste.



Aunque, gracias a estudios recientes, se identifica algunos potenciales candidatos para albergar vida extraterrestres, los científicos aseguraron: varios tienen masas y gravedad mucho mayores.



Es decir, cualquier civilización de otros seres que vivan en esos espacios tendrían que lidiar con un problema serio: las velocidades de escape mucho más altas.

"Podría darse el caso de que una especie inteligente en estos planetas nunca pudiera viajar al espacio debido a pura imposibilidad física", aseguró Elio Quiroga, autor del estudio y profesor de la Universidad del Atlántico Medio en España.

(De interés: Actriz de la novela ‘Rigo’, Sandra Reyes, recordó su supuesto encuentro con ovnis).

Otras situaciones que no harían posible el viaje

Para determinar la afirmación, en la investigación se estudió la probable velocidad de escape e introduce una medida llamada Factor de Exoplanetas (Fex). Los viajes serían poco probables si el Fex es superior a 2,2. Esto haría improbable cualquier trayecto a otros planetas.



Tras esto, tanto como entrar al lugar y, en caso de poner, abandonarlo sería uno de los mayores retos. Por eso, los extraterrestres inteligentes no lo harían.



"No podrían abandonar el planeta utilizando ninguna cantidad imaginable de combustible, ni una estructura de cohete viable resistiría las presiones involucradas en el proceso, al menos con los materiales que conocemos", subrayó Quiroga.

(Le recomendamos leer: Hombre entró a Google Maps y habría descubierto un ovni en la Antártida).

Aunque uno de los puntos positivos que aseguró el artículo fue que, en caso de lograr y superar la velocidad de escape, en un mundo así, "no tendrá el desafío de crear dispositivos de comunicación".



“Es posible que la tecnología de las telecomunicaciones nunca surja en un mundo así, aunque podría ser el hogar de una civilización completamente desarrollada, con cosas diferentes y, quizás, inimaginables”, concluyó el autor.

Impactantes fotos serían de un ovni gigante en Tucumán, Argentina

Más noticias en EL TIEMPO

El príncipe Harry perdió una batalla judicial contra el gobierno británico

¿Qué significado esconde este pez que llevan algunos conductores en su carro?

Colombiano le pregunta a mujer polaca cada cuánto se baña y su respuesta es viral

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO