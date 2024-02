'Shrek 2' y otros clásicos del cine que celebrarán 20 años en el 2024

En el año 2004, el mundo del cine nos sorprendió con una serie de películas que hoy, en el 2024, celebran su vigésimo aniversario. Un viaje nostálgico que lleva de vuelta a aquel año en el que muchas de estas películas se convirtieron en clásicos y dejaron huella en la cultura pop.



Entre las películas que cumplen dos décadas en el 2024, destaca ‘Shrek 2’, la exitosa secuela de la película animada que nos llevó al mundo del ogro verde y sus amigos. Dirigida por Andrew Adamson, Kelly Asbury y Conrad Vernon, esta película se convirtió en un fenómeno de taquilla y en una de las favoritas de niños y adultos por igual.

‘Shrek 2’ nos llevó de vuelta al pantano con Shrek, Fiona, el Burro y el Gato con Botas, presentando nuevos personajes y desafíos. Su humor inteligente y su sátira de cuentos de hadas la convirtieron en un clásico instantáneo.



Pero ‘Shrek 2’ no fue la única película memorable de 2004. También llegaron a las pantallas ‘Spider-Man 2’, dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire, y ‘Harry Potter y el Prisionero de Azkaban’, dirigida por Alfonso Cuarón.



Además de estas, hubo otras películas que dejaron su huella en 2004, como ‘Los Increíbles’ de Pixar, que nos presentó a la familia de superhéroes Parr, y ‘Yo, Robot’, protagonizada por Will Smith y que planteaba cuestiones sobre la inteligencia artificial y la convivencia con robots en el futuro.

Pero el cine de 2004 no se limitó a las películas de aventuras y animación. También hubo espacio para la comedia, con títulos como ‘Los Fockers: La Familia de Mi Esposo’ y ‘Garfield: La Película’.



No podemos olvidar mencionar películas como ‘Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos’, una obra que exploró el amor y la memoria de una manera única, o ‘Zathura: Una Aventura Espacial’, una película de ciencia ficción que nos mantuvo al borde de nuestros asientos.



En el ámbito del terror, ‘Saw’ nos introdujo a un nuevo tipo de horror psicológico, mientras que ‘El Espantatiburones’ nos brindó una comedia animada submarina llena de diversión.

Estas películas, cada una a su manera, han dejado su marca en la historia del cine y siguen siendo apreciadas por las audiencias de todo el mundo. Ya sea por su humor, su emoción o sus mensajes atemporales, estas películas nos recuerdan por qué el cine es una forma de arte tan poderosa y duradera.

